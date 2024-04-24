NBA季後賽》主場球隊12勝0敗！太陽不敵灰狼吞2連敗陷危機

灰狼今天以105：93擊敗太陽，季後賽首輪取得2：0領先。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA季後賽首輪賽事G2，西部第3種子灰狼今在主場續戰第6種子太陽，繼續展現強悍防守功力，並靠著奇兵麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）跳出來砍下全隊最高25分，以105：93拿下勝利，今年季後賽尚未出現「下剋上」情況，主場球隊12勝0敗。

麥克丹尼爾斯。（今日美國）

力拚在家裡2連勝的灰狼開賽打出8：0攻勢，迫使太陽在開賽不到3分鐘就喊出暫停，鳳凰城大軍逐漸回神，首節打完追到僅剩3分落後；太陽在次節把握湯斯陷入犯規的情況找到禁區優勢，兩節打完取得51：50領先，前役熄火的布克（Devin Booker）攻下全隊最高13分、布蘭特（Kevin Durant）挹注11分，灰狼則以老將康利（Mike Conley）14分最佳，愛德華茲（Anthony Edwards）僅拿下5分。

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易籃不久後太陽出現狀況，G.艾倫（Grayson Allen）因腳踝扭傷被攙扶退場，湯斯回到場上分散防守重點，灰狼拉出一波20：12的攻勢再度要回領先，末節康利與麥克丹尼爾斯輪流開火，將差距擴大至15分，太陽奮力追分仍功虧一簣，帶著2連敗回到主場。

灰狼全隊得分超過雙位數，麥克丹尼爾斯25分8籃板、愛德華茲15分5籃板8助攻、湯斯12分8籃板、康利18分、戈貝爾（Rudy Gobert）18分9籃板進帳。

太陽方面，布克20分作收、杜蘭特18分6籃板、畢爾（Bradley Beal）攻下14分，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分14籃板，板凳出發的E.戈登（Eric Gordon）挹注15分。

布克。（今日美國）

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