晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》被金塊淘汰會換教練嗎？ 湖人內部人士爆：漢姆會留任

2024/04/24 10:59

消息人士指出，漢姆下賽季依然會是湖人總教練。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今年季後賽首輪遇到「天敵」金塊，包含這兩場季後賽，湖人對金塊已經吞下跨季10連敗，而如果湖人首輪不敵金塊下賽季是否會換帥？目前消息指出，無論晉級與否，湖人下季教練依然會是「火腿」漢姆（Darvin Ham）。

熟知湖人內部消息的專欄作家厄韋恩（Anthony Irwin）指出，無論湖人本季成績為何，下賽季漢姆依然會是湖人的總教練，主因在於老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）以及總管佩林卡（Rob Pelinka）是他的後盾。厄韋恩表示，他和很多人討論過這件事，結論是就算湖人第一輪就倒下，漢姆依然會續留。

厄韋恩指出，珍妮巴斯和佩林卡支持漢姆執教，除了相信他可以帶領湖人重返榮耀外，還有一些場外因素，一方面漢姆是佩林卡欽點的教練人選，如果僅合作2季就將他開除，等同於承認自己用錯了人。

珍妮巴斯方面主要與薪資有關，如果提前解雇漢姆，剩下兩年沒走完的合約，讓湖人仍須支付約800萬美元的薪資，再加上換帥如果找名教頭，至少年薪需要1000萬美元，這些對湖人巴斯家族來說，都是一筆不小的開銷。

不過厄韋恩仍點出了漢姆可能提前解雇的變因，那將會與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有關，由於詹姆斯下季有擁有球員選項，如果他選擇跳出，留用漢姆與否很有機會成為詹姆斯與湖人協商的條件之一，如果詹姆斯要求換帥才續約，屆時湖人就有可能尋覓新教練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。