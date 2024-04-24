NBA》被金塊淘汰會換教練嗎？ 湖人內部人士爆：漢姆會留任

消息人士指出，漢姆下賽季依然會是湖人總教練。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今年季後賽首輪遇到「天敵」金塊，包含這兩場季後賽，湖人對金塊已經吞下跨季10連敗，而如果湖人首輪不敵金塊下賽季是否會換帥？目前消息指出，無論晉級與否，湖人下季教練依然會是「火腿」漢姆（Darvin Ham）。

熟知湖人內部消息的專欄作家厄韋恩（Anthony Irwin）指出，無論湖人本季成績為何，下賽季漢姆依然會是湖人的總教練，主因在於老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）以及總管佩林卡（Rob Pelinka）是他的後盾。厄韋恩表示，他和很多人討論過這件事，結論是就算湖人第一輪就倒下，漢姆依然會續留。

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厄韋恩指出，珍妮巴斯和佩林卡支持漢姆執教，除了相信他可以帶領湖人重返榮耀外，還有一些場外因素，一方面漢姆是佩林卡欽點的教練人選，如果僅合作2季就將他開除，等同於承認自己用錯了人。

珍妮巴斯方面主要與薪資有關，如果提前解雇漢姆，剩下兩年沒走完的合約，讓湖人仍須支付約800萬美元的薪資，再加上換帥如果找名教頭，至少年薪需要1000萬美元，這些對湖人巴斯家族來說，都是一筆不小的開銷。

不過厄韋恩仍點出了漢姆可能提前解雇的變因，那將會與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）有關，由於詹姆斯下季有擁有球員選項，如果他選擇跳出，留用漢姆與否很有機會成為詹姆斯與湖人協商的條件之一，如果詹姆斯要求換帥才續約，屆時湖人就有可能尋覓新教練。

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