全國手球賽新北奪3冠 侯友宜頒獎喊加碼

「112學年度全國中小學師生手球錦標賽」3月底剛結束，新北市漳和國中奪得國男組、國女組雙冠王，海山高中拿下高男組冠軍，新北市長侯友宜頒發獎勵金。圖為海山高中手球隊。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕「112學年度全國中小學師生手球錦標賽」3月底剛結束，新北市漳和國中奪得國男組、國女組雙冠王，海山高中拿下高男組冠軍，新北市長侯友宜今天在市政會議頒發各組28萬元獎勵金，肯定球員們努力不懈、爭取榮譽。侯笑說，「28萬元獎金可能不夠，應該直接加碼湊成30萬元」。

侯友宜表示，漳和國中、海山高中是新北市手球運動的傳統強校，今年在競爭激烈的全國手球賽中，2校表現突出，拿下高男組、國男組、國女組等3座冠軍，展現新北長期致力基層運動培育的成果，期待今年的優異成績帶動三級基層手球運動推展向上，期勉球員持續努力，成為新北運動發展的小種籽。

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體育局長洪玉玲表示，全國中小學師生手球錦標賽每年3月舉行，今年新北市國中組共有6校9隊、高中組共有4校5隊參加比賽，其中國女組尋求連霸的漳和國中一路過關斬將，與台中手球名校崇倫國中爭奪冠軍，雙方在本屆賽事二度交手、實力相當，漳和小女將們展現強大戰力，終場以14比8擊退崇倫，再度登上國女組后座，連霸成功。

此外，競爭最激烈的國男組總計有21校參賽，漳和國中男子隊以預賽複賽全勝之姿，強勢晉級冠軍戰，對決桃園市新明國中，雙方戰況拉鋸，漳和一度落後，但選手們臨危不亂、齊心合作，終場漳和以29比20逆轉勝，捧回冠軍獎盃。

同樣備受矚目的高男組比賽，去年冠軍的海山高中男子手球隊，開賽前就誓言爭取連霸，冠軍戰以33比32的成績，1分之差打敗強敵台北市成淵高中，再度蟬聯冠軍。

新北市漳和國中在全國手球錦標賽中拿下國女組冠軍。（記者賴筱桐攝）

新北市漳和國中是手球運動的強校，今年全國手球錦標賽奪得國男組冠軍。（記者賴筱桐攝）

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