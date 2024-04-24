MLB》瑞佐兩分彈助洋基首局拿關鍵4分 條紋軍逆轉擊退運動家

洋基瑞佐（左）開轟，回本壘與隊友史坦頓（右）慶祝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨晚遭完封吞敗的洋基，今天靠著瑞佐（Anthony Rizzo）首局兩分砲在內，單局打進關鍵4分，加上洋基牛棚4名投手聯手3.2局無失分，洋基最後在主場以4比3擊敗運動家。條紋軍開季打出16勝8敗戰績，暫居美國聯盟東區第二。

運動家首局靠S.布朗（Seth Brown）的適時二壘安打先拿1分，洋基隊1局下反攻，索托（Juan Soto）敲一壘安、「法官」賈吉（Aaron Judge）敲二壘安，洋基1出局攻占二、三壘。洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出左、中外野二壘安打，帶有2分打點，幫助洋基逆轉比數。接著瑞佐擊出右外野兩分砲、也是他本季第2轟，助洋基首局共打進4分。

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運動家打線第2局靠捕手蘭利斯（Shea Langeliers）陽春砲追回1分，第4局靠L.巴特勒（Lawrence Butler）陽春彈追至1分差。運動家全場敲7安比洋基團隊5安還多，但後續缺乏適時一擊、也無法突破洋基後援群，讓洋基帶走勝利。

洋基瑞佐開轟。（法新社）

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）今天交出5.1局被敲7安（包含2轟），失掉3分，賞9次三振、丟1保送的表現，收下本季第2勝，賽後防禦率為2.93。

洋基牛棚共投3.2局都沒有被敲安，馬納利奇歐（Ron Marinaccio）1局、左投弗格森（Caleb Ferguson）1局、D.桑塔納（Dennis Santana）0.2局皆無失分，終結者霍姆斯（Clay Holmes）1局賞2K、0失分，收下今年第9次救援成功。

運動家右投布萊克本（Paul Blackburn）主投6局被敲5安（包含1轟），失掉4分、賞5次三振，吞本季首敗，賽後防禦率為2.03。運動家目前戰績9勝15敗排在美聯西區第四。

ANTHONY RIZZO LONG BALL pic.twitter.com/gJuYcPAhNi — Dillard Barnhart （@BarnHasSpoken2） April 23, 2024

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