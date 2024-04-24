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MLB》怪力開轟不輸史坦頓、賈吉 道奇主帥盛讚：大谷球棒有閃電

2024/04/24 11:37

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平今天對戰國民敲出118.7英哩（191公里）的超大號陽春砲，成為大聯盟本季最強勁的全壘打，同時也刷新隊史和個人最佳成績。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷球棒有閃電，怪力可不輸洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）和「法官」賈吉（Aaron Judge）。

大谷翔平今天在9局上狙擊國民牛棚投手巴恩斯（Matt Barnes）85.6英哩的紅中指叉球，敲出右中外野陽春砲，飛上第2層看台。大谷連續兩場開轟，本季第6轟的擊球初速高達118.7英哩、飛行距離為450英呎，成為本季大聯盟最強勁的全壘打，另外也刷新隊史及個人的最佳紀錄。

對於大谷翔平的超大號全壘打，羅伯斯讚譽有加，「大谷的怪力可以比擬史坦頓和賈吉，很少有人能把指叉球打成這樣，他的球棒有閃電，只要他一揮棒就能改變比賽走向。」

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