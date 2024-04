MLB》怪力開轟不輸史坦頓、賈吉 道奇主帥盛讚：大谷球棒有閃電

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平今天對戰國民敲出118.7英哩(191公里)的超大號陽春砲,成為大聯盟本季最強勁的全壘打,同時也刷新隊史和個人最佳成績。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)盛讚大谷球棒有閃電,怪力可不輸洋基「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)和「法官」賈吉(Aaron Judge)。

大谷翔平今天在9局上狙擊國民牛棚投手巴恩斯(Matt Barnes)85.6英哩的紅中指叉球,敲出右中外野陽春砲,飛上第2層看台。大谷連續兩場開轟,本季第6轟的擊球初速高達118.7英哩、飛行距離為450英呎,成為本季大聯盟最強勁的全壘打,另外也刷新隊史及個人的最佳紀錄。

請繼續往下閱讀...

對於大谷翔平的超大號全壘打,羅伯斯讚譽有加,「大谷的怪力可以比擬史坦頓和賈吉,很少有人能把指叉球打成這樣,他的球棒有閃電,只要他一揮棒就能改變比賽走向。」

SHOHEI OHTANI 119-MPH OFF THE BAT AND 450 FEET HOLY SHIT



pic.twitter.com/E5E7sBPPji