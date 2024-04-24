NBA季後賽》終於出現下剋上！沒字母哥的公鹿遭溜馬扳平戰局

溜馬以125：108擊敗公鹿，季後賽首輪戰成1：1平手。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA東部季後賽首輪G2，公鹿在一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo） 持續缺陣下，以108：125不敵溜馬，成為今年第一支在主場落敗的球隊。

第3種子公鹿首戰靠著里拉德（Damian Lillard）獨挑大樑搶下開門紅，此役他依舊是主要火力來源，上半場獨得26分，不過拒絕連敗的溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）21分7籃板的帶領之下前兩節打完取得60：55領先。

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帶著9分差落後進入第四節的公鹿，在關鍵追分的決勝節卻陷入得分荒，被拉出一波20：4的攻勢奠定勝基，也讓比賽勝負提前定調，雙方在系列賽再度回到原點。

西亞卡姆砍下37分11籃板，內姆哈德（Andrew Nembhard）貢獻20分、M.透納（Myles Turner）繳22分7籃板6助攻、內史密斯（Aaron Nesmith）11分、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）12分傳出12助攻。

獨木難支的里拉德繳34分5助攻，羅培茲（Brook Lopez）挹注22分，米德爾頓（Khris Middleton）拿下15分5籃板，波提斯（Bobby Portis）14分11籃板。

里拉德。（美聯社）

哈利伯頓。（今日美國）

亞德托昆波。（美聯社）

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