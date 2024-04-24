MLB》全場一片黑！巨人終結者秀新出場方式 牛棚捕手竟摸黑接火球

巨人終結者多法爾秀出新出場方式。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人終結者多法爾（Camilo Doval）昨天在主場甲骨文球場（ Oracle Park）登板，球隊秀出為他精心設計的特別出場方式，卻讓牛棚捕手、同時也是巨人教練的伯格（Alex Burg）幾乎是要「摸黑接球」，引發議論。

巨人隊設計的多法爾新出場方式，全場會先是「一片黑」，運用現場升級的音響設備、以及新的LED燈，並把聚光燈打在多法爾身上。這個特別的燈光秀出場方式，讓多法爾賽後透過翻譯直呼，「我知道他們要用燈光，但我沒有想到會是那樣，這看起來很像一部電影，很像好萊塢那樣。」

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美國加州媒體《聖荷西信使報》報導，多法爾的出場曲是波多黎各歌手唐·歐馬的《Bandoleros》，巨人球場在休賽季大幅改裝球場設施，包含換成523個新喇趴，以及56個額外的擴音器。多法爾說，「我唯一選擇就是音樂，我喜歡這首歌，而且球場上的喇趴聽起來真的很酷。」

巨人終結者多法爾。（法新社）

巨人昨與大都會的比賽中，8局結束攻守交換時，多法爾準備在第9局登板，這時球場燈光熄滅，多法爾在牛棚丟完最後一球時，牛棚捕手伯格卻在「幾乎全黑」的狀況下仍接住多法爾的95英里火球。

伯格今天受訪坦言這個「可怕的時刻」很有趣，「那是多法爾一顆四縫線速球，所以你有機會接住這球，如果那是一個伸卡球或是滑球，我可能就掛了，不可能有機會接到。」

伯格當時只戴了一個捕手面罩接球、未穿護胸，如果這顆火球打到胸部，可能會是一個大問題，幸牛棚附近還有一些燈光，沒有變成全黑狀態。伯格指出，多法爾在熱身時的控球能力很棒。

由於伯格幾乎在「全黑」的危險狀況下接球的影片，昨天賽後就在社群媒體瘋傳，他也收到40至50封來自友人的訊息，關心他的身體狀況。巨人總管普帝拉（Pete Putila）也聯繫伯格，確保對方平安，並向他保證會做出調整，不會再讓這種事情發生。

「這是他們第一次這樣做，我相信他們對此很興奮，不介意他們操之過急，我沒有受傷，所以沒事。」伯格說道。

All the angles from Camilo’s very first run in the spotlight pic.twitter.com/CMXfKMuDX3 — SFGiants （@SFGiants） April 23, 2024

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