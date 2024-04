MLB》全場一片黑！巨人終結者秀新出場方式 牛棚捕手竟摸黑接火球

巨人終結者多法爾秀出新出場方式。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕巨人終結者多法爾(Camilo Doval)昨天在主場甲骨文球場( Oracle Park)登板,球隊秀出為他精心設計的特別出場方式,卻讓牛棚捕手、同時也是巨人教練的伯格(Alex Burg)幾乎是要「摸黑接球」,引發議論。

巨人隊設計的多法爾新出場方式,全場會先是「一片黑」,運用現場升級的音響設備、以及新的LED燈,並把聚光燈打在多法爾身上。這個特別的燈光秀出場方式,讓多法爾賽後透過翻譯直呼,「我知道他們要用燈光,但我沒有想到會是那樣,這看起來很像一部電影,很像好萊塢那樣。」

請繼續往下閱讀...

美國加州媒體《聖荷西信使報》報導,多法爾的出場曲是波多黎各歌手唐·歐馬的《Bandoleros》,巨人球場在休賽季大幅改裝球場設施,包含換成523個新喇趴,以及56個額外的擴音器。多法爾說,「我唯一選擇就是音樂,我喜歡這首歌,而且球場上的喇趴聽起來真的很酷。」

巨人終結者多法爾。(法新社)

巨人昨與大都會的比賽中,8局結束攻守交換時,多法爾準備在第9局登板,這時球場燈光熄滅,多法爾在牛棚丟完最後一球時,牛棚捕手伯格卻在「幾乎全黑」的狀況下仍接住多法爾的95英里火球。

伯格今天受訪坦言這個「可怕的時刻」很有趣,「那是多法爾一顆四縫線速球,所以你有機會接住這球,如果那是一個伸卡球或是滑球,我可能就掛了,不可能有機會接到。」

伯格當時只戴了一個捕手面罩接球、未穿護胸,如果這顆火球打到胸部,可能會是一個大問題,幸牛棚附近還有一些燈光,沒有變成全黑狀態。伯格指出,多法爾在熱身時的控球能力很棒。

由於伯格幾乎在「全黑」的危險狀況下接球的影片,昨天賽後就在社群媒體瘋傳,他也收到40至50封來自友人的訊息,關心他的身體狀況。巨人總管普帝拉(Pete Putila)也聯繫伯格,確保對方平安,並向他保證會做出調整,不會再讓這種事情發生。

「這是他們第一次這樣做,我相信他們對此很興奮,不介意他們操之過急,我沒有受傷,所以沒事。」伯格說道。

All the angles from Camilo’s very first run in the spotlight pic.twitter.com/CMXfKMuDX3