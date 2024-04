MLB》楚奧特睽違4年重返開路先鋒 首局首打席開轟並列大聯盟全壘打王

楚奧特睽違4年後再度擔任開路先鋒,對戰金鶯的首局首打席就開轟,本季累積9轟並列大聯盟全壘打王。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特(Mike Trout)今天睽違4年後再度擔任開路先鋒,對戰金鶯的首局首打席就開轟,本季累積9轟並列大聯盟全壘打王,天使終場以7:4擊敗金鶯,終結近期的5連敗。

楚奧特今天對戰金鶯改打第一棒,這是他自2020年之後首度擔任開路先鋒,1局下首打席就從24歲右投G.羅德里奎茲(Grayson Rodriguez)手中敲出中外野陽春砲,這也是他生涯第6支首局首打席全壘打,前5發都集中在2012年,本季第9轟高居美聯全壘打王,與勇士歐蘇納(Marcell Ozuna)並列全聯盟最多。

天使1至4局都有分數進帳,倫吉佛(Luis Rengifo)、尼托(Zach Neto)2局下安打串聯打回2分,歐哈皮(Logan O'Hoppe)和阿德爾(Jo Adell)第3局也敲安灌進2分,4局下再添2分,天使前4局取得7:0大幅領先。

金鶯直到5局上才突破天使先發投手坎寧(Griffin Canning)的封鎖,單局追回3分,坎寧此役主投5局被敲5安失3分,另有4次三振和2次保送,防禦率為7.50。

韓德森(Gunnar Henderson)7局上敲出本季第7轟,助隊追到4:7三分落後,無奈最終仍難挽頹勢,3連勝遭到中斷。G.羅德里奎茲先發4.1局挨11安狂失7分,外帶7次三振,苦吞本季首敗;坎寧則是收下本季首勝。

楚奧特近期陷入低潮,近5戰合計18打數只敲1安,打擊率僅有0.056,今天手感稍加回溫,4打數擊出一支陽春砲,另外吞下2次三振,打擊率升至0.237。

Mike Trout has his 9th home run of the season! pic.twitter.com/rkiNeQwAYF