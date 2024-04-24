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MLB》楚奧特睽違4年重返開路先鋒 首局首打席開轟並列大聯盟全壘打王

2024/04/24 12:34

楚奧特睽違4年後再度擔任開路先鋒，對戰金鶯的首局首打席就開轟，本季累積9轟並列大聯盟全壘打王。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）今天睽違4年後再度擔任開路先鋒，對戰金鶯的首局首打席就開轟，本季累積9轟並列大聯盟全壘打王，天使終場以7：4擊敗金鶯，終結近期的5連敗。

楚奧特今天對戰金鶯改打第一棒，這是他自2020年之後首度擔任開路先鋒，1局下首打席就從24歲右投G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）手中敲出中外野陽春砲，這也是他生涯第6支首局首打席全壘打，前5發都集中在2012年，本季第9轟高居美聯全壘打王，與勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）並列全聯盟最多。

天使1至4局都有分數進帳，倫吉佛（Luis Rengifo）、尼托（Zach Neto）2局下安打串聯打回2分，歐哈皮（Logan O'Hoppe）和阿德爾（Jo Adell）第3局也敲安灌進2分，4局下再添2分，天使前4局取得7：0大幅領先。

金鶯直到5局上才突破天使先發投手坎寧（Griffin Canning）的封鎖，單局追回3分，坎寧此役主投5局被敲5安失3分，另有4次三振和2次保送，防禦率為7.50。

韓德森（Gunnar Henderson）7局上敲出本季第7轟，助隊追到4：7三分落後，無奈最終仍難挽頹勢，3連勝遭到中斷。G.羅德里奎茲先發4.1局挨11安狂失7分，外帶7次三振，苦吞本季首敗；坎寧則是收下本季首勝。

楚奧特近期陷入低潮，近5戰合計18打數只敲1安，打擊率僅有0.056，今天手感稍加回溫，4打數擊出一支陽春砲，另外吞下2次三振，打擊率升至0.237。

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