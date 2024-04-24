晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》林昱珉先發5.1局失7分 球隊火力護航奪本季首勝

2024/04/24 14:26

林昱珉。（資料照，取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇小聯盟2A的台灣左投林昱珉今天先發登板對戰遊騎兵2A，主投5.1局失7分，5分為自責分，儘管投球內容不理想，但在隊友強大火力護航下，終場以12：7贏球，幫助林昱珉收下本季首勝。

林昱珉首局被史達姆（Kellen Strahm）敲出陽春砲掉分，但他及時回穩，渡過4局後再度出現狀況，5局下被敲4安再加上牽制失誤，單局丟3分，林昱珉在6局下滿壘1人出局後退場，接替的投手送回2分，全都記在林昱珉身上。

林昱珉此役主投5.1局用89球，被敲10安失7分，5分為責失分，另有4次三振、1次四壞保送防禦率升至7.00。所幸響尾蛇2A打線夠給力，全場狂掃14安，在6局取得10：7領先，也讓林昱珉拿下本季首勝。

在海盜2A奮鬥的鄭宗哲今天有出賽，對戰守護者2A擔任先發第6棒游擊手，3打數繳白卷，另有1次保送和1次三振，打擊率跌至1成86。老虎隊2A李灝宇同樣3打數無安打，吞下1K，外帶2次四壞保送，打擊率降至2成31。

運動家1A台灣右投莊陳仲敖，今天對戰水手1A，先發3.1局失1分，飆出5次三振，球隊終場以0：3遭完封，莊陳仲敖苦吞本季首敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。