MiLB》林昱珉先發5.1局失7分 球隊火力護航奪本季首勝

林昱珉。（資料照，取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力響尾蛇小聯盟2A的台灣左投林昱珉今天先發登板對戰遊騎兵2A，主投5.1局失7分，5分為自責分，儘管投球內容不理想，但在隊友強大火力護航下，終場以12：7贏球，幫助林昱珉收下本季首勝。

林昱珉首局被史達姆（Kellen Strahm）敲出陽春砲掉分，但他及時回穩，渡過4局後再度出現狀況，5局下被敲4安再加上牽制失誤，單局丟3分，林昱珉在6局下滿壘1人出局後退場，接替的投手送回2分，全都記在林昱珉身上。

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林昱珉此役主投5.1局用89球，被敲10安失7分，5分為責失分，另有4次三振、1次四壞保送防禦率升至7.00。所幸響尾蛇2A打線夠給力，全場狂掃14安，在6局取得10：7領先，也讓林昱珉拿下本季首勝。

在海盜2A奮鬥的鄭宗哲今天有出賽，對戰守護者2A擔任先發第6棒游擊手，3打數繳白卷，另有1次保送和1次三振，打擊率跌至1成86。老虎隊2A李灝宇同樣3打數無安打，吞下1K，外帶2次四壞保送，打擊率降至2成31。

運動家1A台灣右投莊陳仲敖，今天對戰水手1A，先發3.1局失1分，飆出5次三振，球隊終場以0：3遭完封，莊陳仲敖苦吞本季首敗。

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