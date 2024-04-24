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中職》樂天桃園球場26日全新亮相 這些地方不一樣了

2024/04/24 12:44

樂天桃園球場將在本月26日全新亮相 。（樂天桃猿提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃園棒球場於去年底開始進行「優化改善工程」，經過中華職業棒球大聯盟場勘、測試賽通過後，確定於4月26日迎接2024球季首場一軍例行賽，樂天桃猿將對上台鋼雄鷹，球團邀請球迷朋友一同進場體驗。

此次優化工程將夜間照明系統從過去的鹵素燈泡更換為全新LED燈泡，除了照明度可以大幅提升，也能節約更多電力，每年預計能夠減少三分之一的電量以及碳排放量，樂天桃猿善用LED燈能夠即開即關的特性，打造別開生面的燈光效果，在局間應援曲應援時，LED燈光將會搭配歌曲帶給球迷燈光秀，大幅增加看球的娛樂體驗。

排水系統也是此次改善工程的重點項目之一，特別將場內的土全面開挖，重新整理透水層及川沙層再重新鋪種草皮，目的希望能夠提升球場排水效率，碰上下雨時能夠用最短時間排水恢復比賽進行。

樂天桃園球場將在本月26日全新亮相 。（樂天桃猿提供）

外野區則是重新整修地坪，並將座椅全面換新，外野座椅顏色特別選用樂天紅，讓外野區域煥然一新，球迷進場後更有「家」的感覺，同時也在外野增設身心障礙席，提供身心障礙者無障礙看球空間；除此之外，今年樂天桃猿也進行一、三壘側應援舞台整建，內野熱區將擴大至東、西下G區，讓球迷能夠更投入與Rakuten Girls一同為桃猿男兒應援。

樂天桃園棒球場VIP室和快樂炒今年皆導入「Posky普市集」線上點餐系統，這項功能導入之後，球迷可以直接透過VIP室裡的QR code，拿起手機就可以直接掃碼點餐；另外搭配手持式出單機協助快樂炒開立發票，讓球迷享受快速且無干擾的用餐及服務體驗。

去年底由桃園市政府統籌的優化改善工程，內容包含球場「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」及「外野看台地坪及座椅更新」，於4月18日由中華職棒進行場勘，通過場勘後於21日安排測試賽，確認場地無虞於4月26日舉行今年球季首戰，期待能夠帶給球迷更優質的看球環境與體驗。

樂天桃園球場將在本月26日全新亮相 。（樂天桃猿提供）

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