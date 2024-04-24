晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不受隊友3E影響！前田健太繳5局0失分好投 本季首勝卻飛了

2024/04/24 13:51

老虎36歲日籍老將前田健太。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎36歲日籍老將前田健太今天在客場面對光芒，雖然老虎全場發生3次守備失誤，前田仍交出5局僅被敲3安、無失分的好投，但本季首勝再等等。老虎隊靠格林（Riley Greene）雙響砲進帳3打點，最後以4比2贏球。老虎收3連勝，而光芒則吞3連敗。

前田健太開賽受到隊友守備失誤、以及自家捕手C.凱利（Carson Kelly）妨礙打擊，讓光芒攻佔一、二壘，前田健太先讓光芒羅沙里歐（Amed Rosario）敲內野飛球被接殺，接著讓阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲雙殺打，化解失分危機。

前田健太第2局賞2次三振，第3局一開始隊友又發生守備失誤、還被盜上二壘，前田健太連續解決三人，再度化解危機。前田健太第4局讓對手三上三下，第5局一度遇到2出局一、二壘有人危機，前田讓光芒打者R.帕拉修斯（Richie Palacios）敲右外野飛球出局，再度解危。

總計前田健太5局用88球有59顆好球，被敲3安、賞5次三振，賽後防禦率為5.96。前田健太本季5場先發還未拿到今年首勝。

老虎隊格林雙響砲進帳3打點。（法新社）

格林第3局敲陽春砲，讓前田健太5局投完退場時，老虎隊還以1比0領先，未料牛棚放火，老虎投手費奧多（Alex Faedo）在第6局被光芒佩瑞德茲（Isaac Paredes）敲兩分砲，搞砸前田的勝投。

老虎隊第8局靠格林逆轉兩分彈、加上坎哈（Mark Canha）的陽春砲追加保險分。老虎最後收下勝利，目前以14勝10敗排美國聯盟中區第二。

光芒左投波謝（Colin Poche）後援1局失3分，吞本季首敗、同時也是今年第2次砸鍋。光芒輸球後，目前以12勝13敗排美聯東區墊底。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。