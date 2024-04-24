MLB》不受隊友3E影響！前田健太繳5局0失分好投 本季首勝卻飛了

老虎36歲日籍老將前田健太。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎36歲日籍老將前田健太今天在客場面對光芒，雖然老虎全場發生3次守備失誤，前田仍交出5局僅被敲3安、無失分的好投，但本季首勝再等等。老虎隊靠格林（Riley Greene）雙響砲進帳3打點，最後以4比2贏球。老虎收3連勝，而光芒則吞3連敗。

前田健太開賽受到隊友守備失誤、以及自家捕手C.凱利（Carson Kelly）妨礙打擊，讓光芒攻佔一、二壘，前田健太先讓光芒羅沙里歐（Amed Rosario）敲內野飛球被接殺，接著讓阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲雙殺打，化解失分危機。

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前田健太第2局賞2次三振，第3局一開始隊友又發生守備失誤、還被盜上二壘，前田健太連續解決三人，再度化解危機。前田健太第4局讓對手三上三下，第5局一度遇到2出局一、二壘有人危機，前田讓光芒打者R.帕拉修斯（Richie Palacios）敲右外野飛球出局，再度解危。

總計前田健太5局用88球有59顆好球，被敲3安、賞5次三振，賽後防禦率為5.96。前田健太本季5場先發還未拿到今年首勝。

老虎隊格林雙響砲進帳3打點。（法新社）

格林第3局敲陽春砲，讓前田健太5局投完退場時，老虎隊還以1比0領先，未料牛棚放火，老虎投手費奧多（Alex Faedo）在第6局被光芒佩瑞德茲（Isaac Paredes）敲兩分砲，搞砸前田的勝投。

老虎隊第8局靠格林逆轉兩分彈、加上坎哈（Mark Canha）的陽春砲追加保險分。老虎最後收下勝利，目前以14勝10敗排美國聯盟中區第二。

光芒左投波謝（Colin Poche）後援1局失3分，吞本季首敗、同時也是今年第2次砸鍋。光芒輸球後，目前以12勝13敗排美聯東區墊底。

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