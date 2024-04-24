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MLB》「像是巡弋飛彈！」 大谷翔平怪力轟讓道奇隊友看傻

2024/04/24 14:31

大谷翔平擊出陽春砲。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平今天面對國民之戰，他擊出一發怪力陽春砲，幫助道奇隊以4比1贏球。道奇中外野手奧特曼（James Outman）表示，大谷這發全壘打像是巡弋飛彈一樣。

大谷翔平此戰第9局面對國民投手巴恩斯（Matt Barnes），他逮中一顆失投的指叉球，擊出右外野大號陽春砲，這發全壘打的擊球初速高達118.7英里（約191公里），這是自2015年《Statcast》系統啟用以來，道奇隊史的擊球初速最快，飛行距離有450英尺之遠（約137.1公尺）。

奧特曼賽後讚賞大谷的怪力陽春彈，「這看起來像是一發巡弋飛彈，太扯了，這太狂了。」；大谷敲出的擊球初速高達118.7英里的全壘打，也創生涯最佳紀錄，同時也是大聯盟本季擊球最強勁的全壘打。

「這是我一生看過打最遠的上旋球。」道奇三壘手馬恩西（Max Muncy）談到大谷的怪力轟時表示，「把上旋球打到上層看台令人印象深刻。如果他打中的是下旋球，肯定會飛出場外。」

大谷翔平擊出陽春砲。（今日美國）

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