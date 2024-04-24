晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》東契奇轟32分 獨行俠客場戰勝快艇扳平系列賽

2024/04/24 13:00

獨行俠球星東契奇（左）面對快艇雷納德（右）的防守。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠今天在西部首輪季後賽G2，東契奇（Luka Doncic）轟全隊最高32分，加上厄文（Kyrie Irving）、華盛頓（P.J. Washington）也有給予支援，獨行俠以96：93擊敗地主快艇，將系列賽追成1：1平手。

獨行俠、快艇此仗命中率都不理想，兩軍頻頻打鐵，獨行俠上半場打完45：41領先，但第三節投籃命中率又下跌至34.8％，也讓快艇反而帶著領先進入第四節。

獨行俠第四節一度落後6分，不過華盛頓、厄文、東契奇都有分數貢獻，並打出一波14：0猛攻取得超前，雖然快艇有所反擊，而東契奇先助攻給克勒貝爾（Maxi Kleber）投進三分球，接著他在1分26秒又飆進三分彈，幫助球隊領先多達9分，他也激情怒吼。

快艇努力追趕，雷納德（Kawhi Leonard）在20.5秒迅雷不及掩耳擺入兩分，但獨行俠挑戰成功，裁判收回對厄文犯規的吹判，雷納德無法完成「三分打」，最終獨行俠在客場驚濤駭浪中獲勝，也將系列賽追平。

東契奇扛起進攻重任，全場26投11中，包括5顆三分球，攻下32分、9助攻及6籃板，厄文23分、6籃板和3助攻，華盛頓18分進帳，尤其有10分來自末節，也成為球隊獲勝的功臣之一。

快艇首戰漂亮得勝，只是前一場缺席的雷納德（Kawhi Leonard）今天回歸，卻無法幫助快艇拿下勝利，他17投7中，其中三分球5投皆墨，進帳15分，哈登（James Harden）拿22分、7助攻及6籃板，P.喬治（Paul George）22分入袋，祖巴克（Ivica Zubac）13分、12籃板。

獨行俠球星東契奇。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。