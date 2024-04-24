NBA季後賽》東契奇轟32分 獨行俠客場戰勝快艇扳平系列賽

獨行俠球星東契奇（左）面對快艇雷納德（右）的防守。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕獨行俠今天在西部首輪季後賽G2，東契奇（Luka Doncic）轟全隊最高32分，加上厄文（Kyrie Irving）、華盛頓（P.J. Washington）也有給予支援，獨行俠以96：93擊敗地主快艇，將系列賽追成1：1平手。

獨行俠、快艇此仗命中率都不理想，兩軍頻頻打鐵，獨行俠上半場打完45：41領先，但第三節投籃命中率又下跌至34.8％，也讓快艇反而帶著領先進入第四節。

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獨行俠第四節一度落後6分，不過華盛頓、厄文、東契奇都有分數貢獻，並打出一波14：0猛攻取得超前，雖然快艇有所反擊，而東契奇先助攻給克勒貝爾（Maxi Kleber）投進三分球，接著他在1分26秒又飆進三分彈，幫助球隊領先多達9分，他也激情怒吼。

快艇努力追趕，雷納德（Kawhi Leonard）在20.5秒迅雷不及掩耳擺入兩分，但獨行俠挑戰成功，裁判收回對厄文犯規的吹判，雷納德無法完成「三分打」，最終獨行俠在客場驚濤駭浪中獲勝，也將系列賽追平。

東契奇扛起進攻重任，全場26投11中，包括5顆三分球，攻下32分、9助攻及6籃板，厄文23分、6籃板和3助攻，華盛頓18分進帳，尤其有10分來自末節，也成為球隊獲勝的功臣之一。

快艇首戰漂亮得勝，只是前一場缺席的雷納德（Kawhi Leonard）今天回歸，卻無法幫助快艇拿下勝利，他17投7中，其中三分球5投皆墨，進帳15分，哈登（James Harden）拿22分、7助攻及6籃板，P.喬治（Paul George）22分入袋，祖巴克（Ivica Zubac）13分、12籃板。

獨行俠球星東契奇。（歐新社）

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