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奧運》美籲世界反禁藥組織改革 查中國泳將藥檢事件

2024/04/24 13:44

美國反禁藥組織（USADA）今天呼籲世界反禁藥組織（WADA）徹底改革，並對東京奧運前檢測呈陽性的中國游泳選手進行獨立調查。（資料照，路透）

〔中央社〕美國反禁藥組織（USADA）今天呼籲世界反禁藥組織（WADA）徹底改革，並對東京奧運前檢測呈陽性的中國游泳選手進行獨立調查。

世界反禁藥組織今天再度駁斥美國反禁藥組織執行長泰加（Travis Tygart）指控。美媒報導披露23名中國游泳選手在4年前東奧前7個月的藥檢呈陽性反應，卻被秘密放行參加比賽。泰加稱世界反禁藥組織掩蓋此事。

美國反禁藥組織今天宣稱，在世界反禁藥組織昨天的記者會上，有關世界反禁藥組織或中國反興奮劑中心（CHINADA）的問題沒有得到「令人滿意的答案」。

美國反禁藥組織聲明說：「我們昨天聽到規則的適用是有選擇性且追逐私利，這破壞了大眾對奧林匹克和帕拉林匹克運動會真實性和價值的信任。」

「知道不同國家可能適用不同規則，會損害對其存續至關重要者的承諾，包括世上最好的運動員、球迷、贊助商和下一代運動員。」

但世界反禁藥組織今天表示，堅持原本的決定，不質疑中國反興奮劑中心的調查結果。

報導指出，中國反禁藥機構「反興奮劑中心」上週回應外界連串質疑時，坦承部分選手藥檢呈陽性反應，同時宣稱這些選手是在無意間少量攝取違禁物質，因此沒必要對他們採取行動。

世界反禁藥組織今天表示：「在本案的各個階段，世界反禁藥組織都按照『世界運動禁藥管制規範』（World Anti-Doping Code）商定的程序和規則進行盡職的調查。」

「世界反禁藥組織從科學和法律角度專業、徹底地審查了此案。」

「世界反禁藥組織沒有證據對環境污染情景提出質疑，中國反興奮劑中心因此於2021年6月結案。」

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