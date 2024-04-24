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MLB》王牌韋伯連19局無失分助巨人收近4戰3勝 製造15次滾地球出局

2024/04/24 15:33

巨人王牌投手韋伯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）今天交出8局無失分好投，幫助巨人以5比1擊敗大都會。巨人收近4戰第3勝，目前戰績12勝13敗排國家聯盟西區第三。巨人韓籍好手李正厚全場4打數沒有敲安，賽後打擊率為2成72。

韋伯此戰8局投球用106球有75顆好球，被敲6安，送出4次三振、丟1次保送沒有失分，製造出15次滾地球出局，收下本季第3勝，賽後防禦率為2.33。韋伯近3場先發共連19局沒有失分，創個人生涯最佳。

巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）讚賞韋伯，「那是他處於最佳狀態，對他來說，三振數從來都不是重要的，是關於低球數時的軟弱擊球，而這基本上是我們看到整場比賽的狀況。」

韋伯表示，「這感覺很好，我覺得自己與捕手貝利（Patrick Bailey）在配球順序、以及我們想做的事情已經非常有默契，與他搭配真的很有趣，而且防守也很棒。」

大都會右投塞維里諾（Luis Severino）主投6局失3分，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.67。大都會輸球後吞3連敗，目前以12勝11敗暫居國家聯盟東區第三。

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