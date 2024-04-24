從冠軍到進不了八強！偏鄉泰武國中克服低潮 重返乙級排球前八

泰武國中揮別低潮，重返8強。（簡明輝提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕112學年度國中排球乙級聯賽全國決賽已連兩年於宜蘭頭城家商舉辦，來自屏東山區的泰武國中從2022年奪冠後，卻遭遇斷層及低潮，去年連8強都進不了，所有主力球員記取教訓全力備戰，也在比賽取得突破，打敗去年冠軍台南市白河國中後再順利重返8強，最後雖僅止步於第5名，但已較去年低潮是長足進步。

泰武國中曾在2020年及2022年奪下國中乙級排球冠軍，但2023年面臨主力畢業的斷層，不僅與冠軍無緣，甚至連8強都進不了，學校和教練團記取教訓，針對重點訓練及補強，今年先在屏東中小聯運以乙級球隊之姿接連打敗甲級球隊，獲得縣內冠軍，當時就已劍指乙級。

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「重返8強已是對學校及教練團很大的肯定！」，帶隊的輔導主任簡明輝表示，去年在8強前就打包回家，來到舊地參賽是令球員心情五味雜陳，而目前都已九年級的主力球員，在過去一年間都很清楚去年的失敗，教練林泰山、助理教練黃鈞、潘子堯加強球員的接發球的穩定性、攔網技巧外，也在攻擊戰術增添更多變化，也透過安排交流賽增加實戰經驗與臨場反應。

泰武國中要晉級8強，最先要在南區複賽闖關，泰武國中第1階段就遭遇台南市白河國中，該校為去年乙級聯賽冠軍隊伍，更是今年全國和家盃季軍隊伍，面對強勁隊伍泰武國中不畏戰遇強則強，歷經2局纏鬥泰中拿出拚戰精神驚險取勝，再度取得全國決賽資格。接在來到決賽，泰武國中在小組賽事拿下3場全勝重返達成重返8強目標，但4強賽時，卻因多個非受迫性失誤輸給嘉義市北園國中，球員是當場失望落淚。

「把淚擦乾繼續拼！」簡明輝說，受到激勵的球員第二天賽程就拋棄首天輸球心情，上午先贏南投草屯國中取得爭第5名的機會，下午則與今年全國和家盃冠軍的高雄前鎮國中拚第5名，泰武國中首局就輸，在沒有退路情況下，泰武國中將士用命，先是在第二局採多點攻擊拿下，第3局再用後排攻擊打破DEUCE糾纏，拿下最後勝分贏得勝利。

簡明輝說，泰武國中招生不易，且身高普遍不突出，一定要靠機動性和敏捷性及團體合作互補，今年主力先發球員身高雖一致172公分左右，歷經去年低潮，他更要球員忘記以往學長創下的成績，今年重返8強後，等於是是每步都再次寫進校史。

泰武國中揮別低潮，重返8強。（簡明輝提供）

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