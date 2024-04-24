晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全中運射箭》遇水則發！明德高中包辦男女雙金 柯倫祐、風佑築終結遺憾 

2024/04/24 14:59

明德高中風佑築（左）、柯倫祐奪下個人對抗賽金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕113年全國中學運動會射箭項目最後一天賽事今在南港高工登場，新北市強權明德高中再度成為大贏家，昨天合體搶下混雙金牌的風佑築、柯倫祐今天先後上陣成功奪金，這也是明德自2019年高雄全中運湯智鈞與隋昀瑾後，再度包辦個人賽雙金。
 
今受到鋒面影響降雨不斷，天氣因素也成為場上最大變數，風佑築在金牌戰對決花蓮體中陳玟馨，第一支箭只射出6分，雖然隨後順利搶下首局，但她在4：0領先下，一度又被追到5：3，所幸穩住陣腳，以6：4成功奪金。
 
風佑築為奧運培訓隊成員，此次因參加全中運、未隨隊出征上海世界盃，留在台灣的她不負國家隊教練劉展明期待收下本屆第2金，對於個人首面全中運金牌，她卻指出，期許自己更堅強一點，「因為我很容易緊張，希望不要畏畏縮縮。」

明德高中教練藍翊禎（左起）、風佑築、柯倫祐以及教練饒廷宇。（記者盧養宣攝）
 
壓軸登場的柯倫祐，在金牌戰與昨日在團體賽拿下金牌的花蓮體中詹豪杰交手，他在第4局射出近乎完美的29高分，以6：2擊敗世青賽隊友，助校在射箭項目完美畫下句點。
 
「很感謝自己這麼信任自己」，柯倫祐賽後如釋重負表示，從國一參加全中運起，等了5年終於拿到個人項目金牌，很高興能達成目標。
 
明德高中教練林芳瑜指出，兩人從國一開始就有不錯發揮，只是這幾年都差臨門一腳，這次在賽前特別做了心理建設。她還笑說，因為國中組混雙奪金時剛好也碰到下雨，「校長（陳棟遠）還打電話來跟我說，我們好像比較適合下雨天，遇水則發！」

明德高中教練藍翊禎（左起）、風佑築、柯倫祐以及教練饒廷宇。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。