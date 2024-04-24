全中運射箭》遇水則發！明德高中包辦男女雙金 柯倫祐、風佑築終結遺憾 

明德高中風佑築（左）、柯倫祐奪下個人對抗賽金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕113年全國中學運動會射箭項目最後一天賽事今在南港高工登場，新北市強權明德高中再度成為大贏家，昨天合體搶下混雙金牌的風佑築、柯倫祐今天先後上陣成功奪金，這也是明德自2019年高雄全中運湯智鈞與隋昀瑾後，再度包辦個人賽雙金。



今受到鋒面影響降雨不斷，天氣因素也成為場上最大變數，風佑築在金牌戰對決花蓮體中陳玟馨，第一支箭只射出6分，雖然隨後順利搶下首局，但她在4：0領先下，一度又被追到5：3，所幸穩住陣腳，以6：4成功奪金。



風佑築為奧運培訓隊成員，此次因參加全中運、未隨隊出征上海世界盃，留在台灣的她不負國家隊教練劉展明期待收下本屆第2金，對於個人首面全中運金牌，她卻指出，期許自己更堅強一點，「因為我很容易緊張，希望不要畏畏縮縮。」

明德高中教練藍翊禎（左起）、風佑築、柯倫祐以及教練饒廷宇。（記者盧養宣攝）



壓軸登場的柯倫祐，在金牌戰與昨日在團體賽拿下金牌的花蓮體中詹豪杰交手，他在第4局射出近乎完美的29高分，以6：2擊敗世青賽隊友，助校在射箭項目完美畫下句點。



「很感謝自己這麼信任自己」，柯倫祐賽後如釋重負表示，從國一參加全中運起，等了5年終於拿到個人項目金牌，很高興能達成目標。



明德高中教練林芳瑜指出，兩人從國一開始就有不錯發揮，只是這幾年都差臨門一腳，這次在賽前特別做了心理建設。她還笑說，因為國中組混雙奪金時剛好也碰到下雨，「校長（陳棟遠）還打電話來跟我說，我們好像比較適合下雨天，遇水則發！」

明德高中教練藍翊禎（左起）、風佑築、柯倫祐以及教練饒廷宇。（記者盧養宣攝）

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