全中運舉重》曾抗拒學校！高雄鼓山高中江訢悅三破大會摘金 舉出人生新篇章

高雄鼓山高中江訢悅今在113年全中運舉重高女組76公斤級，以抓舉92公斤、挺舉114公斤、總和206公斤，三破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高雄鼓山高中江訢悅今在113年全中運舉重高女組76公斤級，以抓舉92公斤、挺舉114公斤、總和206公斤，三破大會紀錄摘金，在自己高中生涯的全中運最後一舞完美落幕，她也「舉」出人生新篇章。

江訢悅從小學過鋼琴、芭蕾等才藝，但她自嘲「我都是三分鐘熱度」，她國中則練田徑，卻因為恐懼去上學，在國中有一陣子都待在家裡，當時的她找不到人生的方向，不過孝順的她還是會在家下廚，甚至學著做漢堡給媽媽吃。

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江訢悅透露，之前因為想繼續練體育，上網查到有健力項目，也想說可以試試看，並看到鼓山高中在招收健力選手，讓她決定從桃園到高雄讀書，只是後來也陰錯陽差接觸舉重。

高雄鼓山高中江訢悅今在113年全中運舉重高女組76公斤級，以抓舉92公斤、挺舉114公斤、總和206公斤，三破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

江訢悅第一次以舉重選手身份參賽是最後1名作收，但教練吳銘通還是不停給予鼓勵，並讓她持續打下紮實的基本功。江訢悅透過訓練也逐漸蛻變，在高二就摘下全中運金牌，並在去年入選亞青少、世青少國手，展現無窮的潛力，更重要是她透過舉重找到人生的新方向，也對自己更有自信。

江訢悅今天把高女組76公斤的三項大會紀錄都變成自己的名字，未來她還要持續努力，也感謝鼓山高中的教練團、長庚醫院、大同醫院等團隊幫助心理、身體等修復，她也希望繼續努力在今年選上世青國手。

高雄鼓山高中江訢悅今在113年全中運舉重高女組76公斤級，以抓舉92公斤、挺舉114公斤、總和206公斤，三破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

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