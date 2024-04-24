JHBL》基隆銘傳國中 乙級聯賽首戰告捷

基隆銘傳國中籃球隊全國JHBL乙級聯賽首戰傳捷報。（童子瑋提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市銘傳國中籃球隊打進全國決賽，昨天23日全國JHBL乙級聯賽首戰傳捷報，議長童子瑋帶著披薩、飲料與球員為球員加油打氣。童子瑋說，看著小球員們在教練指導下一路成長，心中非常感動，期望未來基隆從國小、國中、高中都有專門籃球隊，如果能建立三級甚至四級籃球制度，為基隆培養籃球好手。

銘傳國中籃球隊在7年內6次闖進全國決賽，4年內拿下3座JHBL乙級聯賽全國冠軍，昨天在乙級聯賽中首戰中對戰桃園市大竹國中，終場銘傳國中以67比53獲得勝利。

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銘傳國中籃球教練徐偉勝表示，為了這次全國聯賽，球員們犧牲連續假期，在學校內接受一連串的訓練，就是希望迎接挑戰，球隊教練也針對這次會遭遇的對手戰術調整，包含球員上場順序、戰術陣型等，並到基隆商工與高中生比賽增加場上經驗，接下來就要看這些孩子們能否在球場上發揮實力，希望基隆市民多給孩子們鼓勵。

議長童子瑋指出，近年來銘傳國中的籃球隊有非常傑出表現，在乙組已拿下3次冠軍，有賴教練徐偉勝長期對球隊付出，包含銘傳畢業的余祥平獲得亞運籃球金牌，看到這些孩子成長，並找到自己喜歡做的事，他心中相當感動。

童子瑋還說，未來如何創造更好的運動環境，跟其他縣市競爭，這是身為基隆人共同的目標，銘傳國中籃球隊有這樣好的表現亮眼，期盼選手繼續爭取榮譽，為基隆爭光。

基隆銘傳國中籃球隊全國JHBL乙級聯賽首戰傳捷報。（童子瑋提供）

基隆市議長童子瑋帶披撒等為球員打氣。（童子瑋提供）

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