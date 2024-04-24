籃球》紐崔萊捐贈1500顆籃球做公益 三對三鬥牛5月25日熱血開戰

紐崔萊三對三籃球賽捐贈1500顆籃球給各地高中和家扶基金會。（名衍行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2024紐崔萊三對三籃球賽5月25日熱血開打，行銷長陳怡靜捐贈1500顆籃球給國內基層學校以及社會福利機構做公益，今日由勇奪HBL男籃冠軍的北部傳統強權南山高中校隊代表受贈，教練陳世杰特地帶領曹祐寧、徐宇正、謝旻耕，以及女籃隊林紜葶、江昀蓁、陳孜琦等6位球員共同出席，象徵運動沒有性別之分，男孩、女孩都能上場享受打球的樂趣。

陳怡靜表示，營養補給品牌紐崔萊除了舉辦跨越年齡層、全民參與的路跑，也投入廣受年輕人喜愛的三對三鬥牛，在各地撒下籃球的種子，未來能夠遍地開花，她也希望全民趁早開始運動，在球場上、賽道上、健康路上都能一起「活得好，健康老」。體育署副署長房瑞文應邀到場見證贈球儀式，呼籲學生們從小培養規律運動的好習慣，長久下來，不但讓大家身心更健康，也能培育出更多出色的運動選手，替自己追夢也為國爭光。

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紐崔萊三對三籃球賽包括國中男女組、高中男女組、大專男女組和社會男女組，已有超過1100支隊伍報名，下個月分別在北、中、南三地舉行地區選拔賽，競爭相當激烈，晉級隊伍將於6月29日齊聚台灣大學籃球場，展開決賽爭取15萬元總獎金。

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