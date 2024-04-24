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足球》日本J1盤田喜悅與我國足協合作 齊為花蓮強震災區加油

2024/04/24 17:05

盤田喜悅U-13 WEST小球員在球場門口為43花蓮強震募款。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 4月3日花蓮大地震撼動全台，也在台灣足球重鎮的花蓮地區造成災情，與我國足球協會關係密切的日本J1職業球隊盤田喜悅除在第一時間關心慰問，更與足協合作於4月13日主場迎戰名古屋鯨魚的賽事中主動發起募捐替災區募款。

本次活動一共為花蓮災區募得480175日圓（約10.3萬台幣）的善款，相關款項已捐贈花蓮縣政府指定賑災專戶，手續費由足協主動吸收，讓日本友人的愛心能夠全數抵達花蓮災區。

盤田喜悅一直是台灣足協的長期合作夥伴，母企業YAMAHA在台灣每年舉辦YAMAHA盃足球錦標賽推廣足球運動，所在城市濱松市更是台北市姊妹城市，跟台灣關係相當密切。盤田喜悅社長浜浦幸光在得知地震消息後，除立即關心寶島災情，更立刻與足協聯繫進行募款。

4月13日主場迎戰名古屋鯨魚的賽事，盤田喜悅特地為花蓮災區舉辦募款活動，並派出盤田喜悅U-13 WEST的小球員和濱松市吉祥物出世大名家康、出世法師直虎，在球場門口為43花蓮強震募款，其中參與活動的一名小球員更曾參與去年年底Jubilo Cup和台灣球隊交手。

在1萬3135名熱情進場觀眾支持下，當天共為花蓮募得480175日圓的善款。參與活動的小球員們紛紛表示：「很開心大聲呼喊能獲得大家支持。」也祝福花蓮早日完成重建，擺脫強震影響恢復正常生活。

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