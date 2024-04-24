全中運》台東今奪3金 體中王桀曦柔道三連霸

全中運台東今奪3金，台東體中王桀曦柔道三連霸。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕發113年全國中等學校運動會台東縣代表隊今天分別在柔道及舉重項目傳捷報，其中，高女柔道項目第七級台東體中王桀曦技壓各校好手，展現成果，拚戰獲一面金牌完成三連霸。另外，台東體中王彤在高女舉重81公斤級，分別打破大會挺舉與總和紀錄，台東體中沈珉勳則在高男組競技體操地板項目奪下一面金牌，至今天為止，台東縣共獲得40面獎牌。

台東縣政府教育處表示，台東縣代表隊在113年全中運有倒吃甘蔗的好表現，持續在有台東「金庫」之稱的柔道、舉重及技競體操等項目有多面獎牌入帳，其中，出發前就志在金牌的高女第七級台東體中王桀曦，一路過關力退群雌奪金，完成個人在高中連續三年參加全中運都獲金牌連霸的優異成績。

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另外，高女舉重81公斤級競賽，台東體中王彤分別以挺舉112公斤打破大會原110公斤紀錄，總和202公斤也打破原先大會200公斤紀錄，競技體操項目台東小將賓茂國中古珉憲則在個人競賽獲1銀2銅成績，台東縣目前累計成績為8金11銀21銅。

團體成績部分，東大體中高女組柔道在去年僅以團體第四名收場，今年將士用命再奪回冠軍錦標，高男組則衛冕失敗，獲得亞軍，國女組也銀恨，國男組卑南國中則獲第五名。

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