全中運》前職業網將基隆議員陳宜 趕場力挺高女標槍金牌鄭心宜

基隆市議員陳宜（右）為高女組標槍金牌鄭心宜（中）加油打氣。（陳宜提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕北市全中運期間，前職業網將退役的基隆市議員陳宜，特地趕場為田徑、羽球和游泳等自家選手打氣，實際觀察台北市各地賽場後，她也期許基隆市相關運動設施盡早完工，給予在地選手更完善訓練環境。

陳宜昨日驅車前往台北田徑場，基隆女中鄭心宜也展現過人氣勢，擲出49公尺34勇奪高女組標槍金牌。陳宜表示，經濟弱勢的運動選手亟需資源協助，像鄭心宜先前訓練時丟斷4支標槍，一支就要好幾萬元，對家庭造成沉重負擔，全中運後她將持續爭取更多訓練裝備及器材，讓金牌好手無後顧之憂，「鄭心宜是我一直關心的重點運動新秀之一，亟需大家協助，期待讓優質具潛力的孩子們，能夠在運動場上發光發熱，不會因為家境因素而無法追夢。」

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緊接著陳宜轉往羽球和游泳場館，看到基隆選手接連奪牌的精彩表現，讓同樣運動員出身的她非常感動，「基隆體育資源有限，而且經常下雨，能有這樣的成績相當不容易，教練和選手都要付出很大的心血。」由於基隆室內網球場即將在6月落成，市立田徑場也已經發包，預計明年8月完工，她期待屆時能讓基隆選手擁有更優質的訓練環境及硬體設施。

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