中職》獅隊推出特別企劃！小獅王新秀哭了

何恆佑一度落下男兒淚。（統一獅提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今賽前特別為小獅王新秀林詔恩、辛俊昇的首勝，以及何恆佑、林佳緯的首轟紀錄特別進行頒獎儀式，而頒獎嘉賓也特別邀請他們最親密的家人，讓何恆佑一度落下男兒淚。

林詔恩母親林瀅也帶著妹妹一起來到現場獻上祝福和花束，意外的驚喜出現，林瀅也和詔恩相擁，充分詮釋母子親情的關心。

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原本本週賽事就在花蓮棒球場進行，因地震改回台南進行比賽，無法澆熄林佳緯家人的關心與親情，林佳緯父母親林高名、歐梅玉也特地遠道而來，參與充滿意義的驚喜頒獎，家人突然的現身讓佳緯感到十分開心，謝謝他們長期的照護，陪伴他長大，接下來也會用好表現，別讓家人擔心。

辛俊昇從小都是姑丈洪志文及姑姑辛麗如陪伴著，辛俊昇表示：「很感謝家人阿公、阿嬤、姑丈、姑丈的照護，讓自己打職棒都不用煩惱太多，謝謝他們平常的照護，能從他們手上接到這個獎項感到十分有意義，但我知道自己還有很多要學習的，這只是一個起點，學習讓自己更好，別讓家人擔心。」

上週六才擊出個人生涯首轟的何恆佑，知道今天賽前有一個頒獎儀式，有點意外和驚喜，看到父親何志強及母親藍雅琪現身台南棒球場，真的很意外也充滿驚喜，大男孩般的何恆佑也流下男兒淚，對於球隊的特別安排感到十分驚喜，謝謝球隊重視我們的第一次紀錄，我相信這一切都是開始，期待自己能有更穩定的表現，讓父母親感到驕傲。

今日賽前開球活動球團也特別安排新秀小獅王的家人們和選手一起完成開球任務，讓今日賽前活動充滿溫馨和意義。統一獅領隊蘇泰安表示：「每個選手的第一次紀錄都很有意義，球團肯定他們的開始，從二軍到一軍非常不簡單的過程，相信他們也是經歷許多磨鍊，才能開啟職棒一軍的生涯，球團行銷也特別規劃安排他們的家人來頒獎獻上祝福，期望他們能夠更有自信，相信自己勇闖一軍職棒舞台，假若遇到失敗或低潮想想家人的力量，決不輕言放棄，勢必能有所成長，好還會更好。」

何恆佑一度落下男兒淚。（統一獅提供）

何恆佑一度落下男兒淚。（統一獅提供）

統一獅今賽前特別為小獅王新秀林詔恩、辛俊昇的首勝，以及何恆佑、林佳緯的首轟紀錄特別進行頒獎儀式。（統一獅提供）

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