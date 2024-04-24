中職》味全打爆獅隊奪10勝 林智勝破聯盟紀錄！

吉力吉撈．鞏冠擊出全壘打。（味全龍提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕味全龍洋投艾璞樂今天繳出7.1局掉2分的優質先發，四番吉力吉撈・鞏冠更擊出本季第3轟，單場猛灌4分打點，率隊以11：2擊敗獅隊，成為本季第2支奪下10勝球隊。

味全龍先發投手艾璞樂開局就投出四壞，但接下來連續解決15名打者，前5局威風八面，可惜在6局被柯育民擊出二壘安打，5局無安打破功，但他總計7.1局，僅被敲3支安打，送出5次三振和2次四壞，僅掉2分，奪下本季第2勝。

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龍軍今從首局就狙擊統一獅郭俊麟，1局上開局連敲3支安打攻佔滿壘，靠郭嚴文四壞和劉基鴻滾地球攻下2分。

3局上，味全李凱威敲安，1出局攻佔一壘，吉力吉撈・鞏冠擊出三壘滾地球，三壘手潘傑楷卻傳二壘導致「All Safe」，龍軍沒放過獅隊的守備瑕疵，劉基鴻。（味全龍提供）和張政禹連2支安打，猛攻3分大局。

郭俊麟總計僅投4局就被敲10支安打，狂失7分，防禦率升至4.20，苦吞轉戰獅隊首場敗仗。

4局上龍軍再開啟攻勢，味全1出局連敲3安，再加上郭嚴文高飛犧牲打，再攻下2分；6局，吉力吉撈・鞏冠發揮，一棒擊出3分彈，6局上結束一度以10：0領先獅隊。

兇猛的獅子軍打線完全遭壓制，6局才敲首安，並靠連續滾地球送回第1分，7局單局擊出3安，包括許哲晏適時的內野安打，送回第2分，獅隊總計跨季連續23場得分。

值得一提的是，林智勝今在8局擊出三壘安打，以42歲114天打破林仲秋的42歲又7天，成為史上最年長擊出三壘打選手。

劉基鴻。（味全龍提供）

劉基鴻。（味全龍提供）

味全龍先發投手艾璞樂。（味全龍提供）

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