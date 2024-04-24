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全中運游泳》13歲「女神童」林芷妍5金1銀大贏家！南門國中甘泳承也開5金行

2024/04/24 22:31

林芷妍（右起）與甘泳承各擁全中運5金。（北市教育局提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕113年台北市全國中等學校運動會游泳賽程落幕，本屆以新北市新泰國中13歲「女神童」林芷妍、台北市南門國中甘泳承各自斬獲5金，戰果最為豐碩。至於新竹高商廖祐菲高女組50公尺自由式再破大會紀錄，全中運畢業作個人3金都締大會新猷，讓即將留美深造的她相當開心。

林芷妍全中運處女秀一鳴驚人，個人包辦5金1銀，短短幾天內歷經了興奮、落淚又開心的三溫暖洗禮，更讓她留下難忘回憶。尤其從首日國女組100公尺仰式破全國紀錄，隔天50公尺仰式摘金卻不滿意成績而掉淚，之後回穩持續奪牌，最終國女組400公尺混合式接力與姊姊林芷妤合力鍍金，總計有了歡樂結局。

領獎時林芷妍童心未泯，還拿出最喜愛的玩偶小青蛙一起上台，也逗樂現場的學長、學姊們，希望能到外縣市走走的她還說：「賽前只想要拿接力第一，沒有想到個人。雖然有金牌很高興，可惜今年全中運沒有到很遠的地方舉辦。」教練楊仁傑表示，林芷妍的成績確實讓人出乎意料 ，仍要循序漸進栽培，「畢竟她年紀還小，還有許多努力改進的地方。」

北市南門國中在國男組400公尺混合式決賽，以3分58秒87再破大會鍍金，隊中甘泳承也從去年全中運的2金1銅，到今年開起「5金行」，「感覺還不錯，自己身高從去年176公分長到今年180公分，雖然秒數不見得最佳，但都能拿到金牌，其中最滿意的是400自接力，我游最後一棒也飆出個人最佳紀錄51秒55。」

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