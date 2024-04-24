全中運射箭》本屆2金1銅大豐收 奧運培訓隊成員風佑築盼自己更堅強

風佑築（左4）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕射箭是十分講求專注、穩定的運動項目，「緊張」二字卻是明德高中女將風佑築在113年全中運最後一天賽事奪金完美收官受訪時，頻繁脫口而出的詞，而脖子上那面得來不易的個人項目首金，是她克服恐懼的最佳證明。

就讀三峽中園國小時嘗試過扯鈴、田徑、直排輪等運動，風佑築在啟蒙教練陳韋澤邀請下加入射箭隊，坦言對於一開始基本功的練習感到沈悶，熬過去之後才漸漸發現「射箭有點帥」。

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選擇來到孕育出不少國手的明德高中，風佑築表示，「因為射箭是一直想突破的事情、是我的夢想。」國一那年，她就與多年戰友柯倫祐攜手為明德勇奪109學年度全中運混雙金牌、被譽為「超級新人」，沒想到下一金，一等就是4年後。

風佑築與柯倫祐去年加入企業射箭聯賽協會青年隊，開始感受更高層級的壓力，隨後遠征愛爾蘭參加世界青少年射箭錦標賽，風佑築甚至有了與強敵南韓隊交手的經驗，「我從1：5落後追到5：5，可惜加射失敗。」

經過上述經驗的洗禮，風佑築與柯倫祐在今年的混雙項目再度重返榮耀，並在大雨滂沱的最後一日賽事，戰勝詭譎不定的風勢，雙雙收下第二面金牌。明德高中教練林芳瑜指出，兩人國一就展現不俗實力，後來即使排名賽都有不錯的成績，對抗賽總差臨門一腳，其中一年還遇到疫情攪局，很高興看到子弟兵能克服惡劣天氣摘金。

「其實我很容易緊張和害怕，」今年初在奧運國手選拔賽獲得第4名的風佑築，由於全中運賽程，未隨國家隊參加上海世界盃，本屆加上女子團體賽銅牌，2金1銅大豐收，個人賽的成績甚至超越原本預設的第3名，她賽後卻說，希望自己更堅強。

站到場上、計時器開始倒數後，緊張也無濟於事。風佑築說，只能逼自己勇敢，「想辦法讓自己心臟變大顆、射就對了。」終於勇奪在全中運個人首金，她期許自己「往前走，不要畏畏縮縮。」

將奧運國手雷千瑩視為偶像的風佑築，接下來就要與國家隊合流，參加5月於南韓舉辦的世界盃，她希望能多累積經驗、提升自信，未來跟上學姐腳步踏上五環殿堂。

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