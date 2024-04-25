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全中運》台南桌球摘金奪銀高潮「蝶」起 游泳斬獲8金最大贏家

2024/04/25 00:32

南市忠孝國中郭冠宏勇奪桌球國男組男單金牌。（台北市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2024全國中等學校運動會將於25日結束，目前南市選手已奪下42金、35銀、36銅，累計113面獎牌，衝破「百面大關」，並且超越前（2022）年所創下41面金牌的紀錄，尤其在游泳項目，獎牌數共計8金8銀7銅，成為最大贏家。

南市忠孝國中拿下桌球國男團體銅牌。（南市體育局提供）

南市體育局表示，忠孝國中國男組單打賽郭冠宏、國女組單打賽陳忞昕兩人在去年都無緣4強，這次捲土重來，雙雙挺進冠亞，並且以直落3擊敗對手，獲得今年國中組男、女單打賽冠軍。

高女組50公尺蝶式，台南女中李姵萱（左）拿下金牌、新豐高中洪渝姍（右）拿下銅牌。（南市體育局提供）

忠孝國中也在國中組桌球男女混合雙打賽、國男組雙打賽中獲得銀牌，國男組團體賽中獲得銅牌，總計2金2銀1銅，表現不俗。

南市體育局表示，台南游泳成績在每一屆的全中運均維持傑出表現，這次光是蝶式項目就獲得4金2銀1銅，成績相當突出；高女組50公尺蝶式中，前3名落差不到0.2秒，最終由台南女中的李姵萱奪得金牌，銅牌由新豐高中洪渝姍摘下，今年才高一的渝姍也在高女組100公尺蝶式摘下金牌，實力驚人。

另外在國男組50公尺蝶式中，忠孝國中吳兆騏以25.87奪冠，永仁高中蔡漢穎以26.17緊追在後，搶下銀牌。沙崙國中王敏芝在國女組100公尺蝶式封后，200公尺蝶式奪銀。

南市體育局長陳良乾表示，這次在蝶式項目中，台南小將們的亮點表現，顯示出基層教練培訓有力，也辛苦小將們在每日課業結束後，仍持續不間斷的訓練，才能在賽場上展現出絕佳成果。

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