NBA》年度最佳第六人出爐！ 未經選秀灰狼好手寫史上唯三壯舉

灰狼里德拿下年度第六人獎項。（圖片取自X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA在今天宣布2023-24賽季年度最佳第六人，灰狼替補好手里德（Naz Reid）以僅10分之差，擊敗國王孟克（Malik Monk）順利奪下本屆殊榮。

現年24歲的里德本季場均可以拿下13.5分、5.2籃板，幫助灰狼取得56勝26敗的隊史次佳戰績，並讓灰狼以西部第三的位置晉級季後賽，目前灰狼在季後賽首輪也以2：0領先太陽。

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里德在選秀會上未能獲球團青睞，於2019年透過雙向合約加入灰狼，他在今天成為自1997年John Starks、1999年Darrell Armstron後，史上第三位未經選秀獲得年度第六人的球員。

里德受訪表示，能夠得到這座獎項對他來說很特別，「這是獨一無二的，很明顯這就是你所能夢想到的事情之一，特別是在這個最高的層級。」

此次的票選結果相當激烈，最終里德以多孟克兩張第一名選票勝出，里德一共獲得45張第一名選票，孟克則是43張，兩人在第二名與第三名所獲得的選票相當，分別是39張與10張選票。而第三名是公鹿隊的波堤斯（Bobby Portis），他拿下5張第一名選票，總分獲得82分，快艇N.鮑威爾（Norman Powell）拿下2張第一名選票，總分65分位居第四，老鷹波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）拿到4張第一名選票，總分40分位居第五。

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