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NFL》豪砸75億綁定未來！雄獅破紀錄鉅約續留2新星 美媒曝下一步

2024/04/25 07:57

布朗（Amon-Ra St. Brown）與蘇沃爾（Penei Sewell）。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，底特律雄獅今天先以4年1.2億美元合約續留明星外接手布朗（Amon-Ra St. Brown），接著又以4年1.12億美元續約明星進攻截鋒蘇沃爾（Penei Sewell），兩張合約總值達2.32億美元（約新台幣75億），雄獅也提前綁定球隊的未來。

24歲的布朗與23歲的蘇沃爾皆來自2021年選秀梯次，據報導，布朗的合約包含7700萬美元的保證薪資，創下外接手史上新高紀錄；而蘇沃爾的8500萬美元保證薪資，以及其2800萬美元年均薪，皆創下進攻鋒線史上最高紀錄。

布朗自新人年賽季至今，連續3年都能累積90次接球，成為自小貝克漢（Odell Beckham Jr.）與湯瑪斯（Michael Thomas）等聯盟球星後，史上唯三位能在生涯前3個賽季皆累積至少90次接球的外接手。上季布朗繳出119次接球、1515碼與10次達陣都寫下生涯最佳，也入選職業盃與年度第一陣容。

蘇沃爾上季也和布朗一樣，入選職業盃與年度第一陣容，他與布朗成為雄獅隊史自1997年以來，首對同時入選年度第一陣容的進攻組球員，且兩人過去2個賽季都獲得職業盃肯定。另外，蘇沃爾更加入L.布朗（Lomas Brown）的行列，成為雄獅唯二連續入選職業盃的明星截鋒。

《ESPN》指出，雄獅綁住布朗與蘇沃爾兩位年輕新星後，接下來的目標可能就是與當家四分衛高夫（Jared Goff）洽談延長合約事宜，目前雙方尚未有任何談約的舉動。消息人士告訴《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter），雄獅與高夫的續約在短時間內不會達成。

雄獅在2021年剛從洛杉磯公羊交易來高夫，同時選進布朗與蘇沃爾，該季卻僅繳出3勝13敗1和，甚至戰績一度來到0勝10敗1和。不過在過去2年的時間內，布朗與蘇沃爾等年輕球員成長迅速，在總教練坎貝爾（Dan Campbell）的帶領下持續進步，上季以12勝5敗在國聯北區封王，儘管季後賽於國聯冠軍戰以31：34遭舊金山49人逆轉，但雄獅的未來可說是一片光明。

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