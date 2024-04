MLB》楚奧特本季最快10轟還寫史詩紀錄無用！ 天使依舊輸金鶯

楚奧特成為本季第一位10轟打者。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使今天面對強敵金鶯,儘管大哥楚奧特(Mike Trout)成為本季第一位10轟打者,更寫史詩重砲紀錄,但仍擋不住去年新人王韓德森(Gunnar Henderson)的精采發揮,終場金鶯以6:5扮演奧客搶勝。

韓德森在3局開砲助金鶯先馳得點,左打的他連續2場比賽對左投開砲,5局他再敲出二壘安打並被拉契曼(Adley Rutschman)敲安送回本壘得分,接著6局他帶有打點的1壘安打更幫助金鶯打下4分大局取得6:0領先。

請繼續往下閱讀...

韓德森單場3安猛打、5度上壘,打回3打點也跑回3分。(今日美國)

天使在6下展開反攻,持續擔任首棒的楚奧特敲出本季第10轟,成為本季第一位全壘打來到雙位數的球員,楚奧特前25場比賽就締造10轟5盜,是繼2018年以來首見,同時也是他生涯第3度在前25場比賽就敲出10轟,追平1900年以來馬怪爾(Mark McGwire)、邦茲(Barry Bonds)、雪菲爾德(Gary Sheffield)等神獸並列史上第一多。

Mike Trout is the first Major Leaguer this season to hit 10 home runs.pic.twitter.com/jeceqUx7Y9