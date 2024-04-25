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MLB》楚奧特本季最快10轟還寫史詩紀錄無用！ 天使依舊輸金鶯

2024/04/25 08:23

楚奧特成為本季第一位10轟打者。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天面對強敵金鶯，儘管大哥楚奧特（Mike Trout）成為本季第一位10轟打者，更寫史詩重砲紀錄，但仍擋不住去年新人王韓德森（Gunnar Henderson）的精采發揮，終場金鶯以6：5扮演奧客搶勝。

韓德森在3局開砲助金鶯先馳得點，左打的他連續2場比賽對左投開砲，5局他再敲出二壘安打並被拉契曼（Adley Rutschman）敲安送回本壘得分，接著6局他帶有打點的1壘安打更幫助金鶯打下4分大局取得6：0領先。

韓德森單場3安猛打、5度上壘，打回3打點也跑回3分。（今日美國）

天使在6下展開反攻，持續擔任首棒的楚奧特敲出本季第10轟，成為本季第一位全壘打來到雙位數的球員，楚奧特前25場比賽就締造10轟5盜，是繼2018年以來首見，同時也是他生涯第3度在前25場比賽就敲出10轟，追平1900年以來馬怪爾（Mark McGwire）、邦茲（Barry Bonds）、雪菲爾德（Gary Sheffield）等神獸並列史上第一多。

在楚奧特開轟的同個半局，本季表現優異的沃德（Taylor Ward）也敲出全壘打助天使打下3分大局，接著天使在8局靠尼托（Zach Neto）的陽春砲追回1分，9局再從終結者金布瑞（Craig Kimbrel）手上再得1分，最終仍以1分差不敵金鶯吞敗。

本場比賽金鶯韓德森單場3打數3安打，打進3分打點跑回3分，還被2度觸身球，單場5次打擊全上壘，游擊守備上的表現也相當精采。狀元捕手拉契曼單場雙安將打擊率提升到3成27，考瑟（Colton Cowser）生涯首度選到3次保送上壘，金鶯先發投手克默（Dean Kremer）表現優異，前4.2局無安打，最終5.1局飆10K失掉2分奪勝，天使安德森（Tyler Anderson）5局飆7K送出4次保送失2分吞敗。

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