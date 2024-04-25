MiLB》一人包辦全隊分數！「台灣怪力男」李灝宇本季第2度猛打賞（影音）

Hao-Yu Lee goes the other way with the bases loaded and two outs to plate two runs and give Erie a lead in the 7th inning. @Greg_Gania calls it. pic.twitter.com/tLDYwKOONj — Tigers ML Report （@tigersMLreport） April 24, 2024

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇，今天在滿壘時敲出適時安打幫助球隊取得領先，單場更上演本季第2度猛打賞，不過最終球隊仍以1分之差輸球。

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老虎2A今碰上國民2A，李灝宇擔任先發第2棒三壘手，首打席就敲出一壘安打，3局下第2打席選到四壞保送，不過在5局下2出局一、二壘有人時遭到三振，無緣幫球隊添分。

雙方維持0：0僵局至7局下，李灝宇第4度站上打擊區，這回2出局滿壘的局面他沒再錯過，敲出穿越一、二壘的一壘安打，一口氣幫助球隊取得2：0的領先優勢。

不過國民2A在9局上追平，9局下李灝宇敲出本場比賽第3支一壘安打，上演本季第2次猛打賞，不過球隊未能向對手說再見。進入延長賽後，國民2A在10局上以3：2超前，10局下老虎2A沒能追平戰局吞敗。

李灝宇此役4打數3安打，選到1次四壞保送，吞下1次三振，賽後打擊三圍.268/.379/.375，攻擊指數0.754，累積1轟、6分打點。

另外，效力海盜2A的鄭宗哲，今擔任先發開路先鋒鎮守二壘，不過4打數繳白卷，吞下1K，僅靠著1次四壞保送上壘，賽後打擊率0.170。

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