MLB》水原事件不影響表現 大谷感激道奇球團、讚新翻譯「非常棒」

大谷翔平與新翻譯艾爾頓。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離水原一平涉賭事件已過去一個多月，不過大谷翔平在球場上的表現似乎未受影響。在今天道奇對國民賽前記者會，被問到水原的背叛對他有何影響，大谷翔平也向道奇球團道出感謝。

「調查目前仍在進行中，所以我不能說太多。」大谷透過新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）說道，「但這讓我意識到，隊友、球團與工作人員對我有多麼的支持，這讓我開始反思，自己被他們照料著，是有多麼的感激。」

請繼續往下閱讀...

不過大谷並未透露過去一個月，他在球隊裡最依賴的人物是誰。「我的確想避免提到具體的人名。」他表示，自己和赫南德茲（Teoscar Hernández）與體能教練史密斯（Travis Smith）關係很好，「我不介意球隊提及這點，但現在是季中，我不想製造讓人分心的事。」

談及沒有了水原一平之後，生活有何改變，大谷再一次轉移話題，「新的翻譯可能是非常棒！」同時新任翻譯艾爾頓也露出靦腆微笑，而大谷並未再提起他曾經的翻譯兼好友。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷正與打擊教練貝茨（Aaron Bates）和范·史柯約（Robert Van Scoyoc）建立起良好信任。「我現在更常看到他了，以前只有在打擊籠裡能看到他，現在他更常現身，這也是好事。」

而大谷的好表現並未停止道奇球團幫助他進步，他仍持續與羅伯斯討論自己的打擊策略，和打擊教練商討自己的打擊機制。「我希望透過更主動的方式，來讓自己未來有更高品質的擊球。」

道奇在與國民的系列戰結束後，將前往多倫多作客藍鳥。休季時有關大谷可能加盟藍鳥的傳言層出不窮，甚至有大谷登上私人飛機的不實資訊。對此大谷表示，「對於當時的傳言，我和球迷一樣吃驚。但我確實有藍鳥球團會面，他們是很棒的球團，球迷也很熱情，我很期待去多倫多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法