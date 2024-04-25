晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》水原事件不影響表現 大谷感激道奇球團、讚新翻譯「非常棒」

2024/04/25 09:18

大谷翔平與新翻譯艾爾頓。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕距離水原一平涉賭事件已過去一個多月，不過大谷翔平在球場上的表現似乎未受影響。在今天道奇對國民賽前記者會，被問到水原的背叛對他有何影響，大谷翔平也向道奇球團道出感謝。

「調查目前仍在進行中，所以我不能說太多。」大谷透過新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）說道，「但這讓我意識到，隊友、球團與工作人員對我有多麼的支持，這讓我開始反思，自己被他們照料著，是有多麼的感激。」

不過大谷並未透露過去一個月，他在球隊裡最依賴的人物是誰。「我的確想避免提到具體的人名。」他表示，自己和赫南德茲（Teoscar Hernández）與體能教練史密斯（Travis Smith）關係很好，「我不介意球隊提及這點，但現在是季中，我不想製造讓人分心的事。」

談及沒有了水原一平之後，生活有何改變，大谷再一次轉移話題，「新的翻譯可能是非常棒！」同時新任翻譯艾爾頓也露出靦腆微笑，而大谷並未再提起他曾經的翻譯兼好友。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，大谷正與打擊教練貝茨（Aaron Bates）和范·史柯約（Robert Van Scoyoc）建立起良好信任。「我現在更常看到他了，以前只有在打擊籠裡能看到他，現在他更常現身，這也是好事。」

而大谷的好表現並未停止道奇球團幫助他進步，他仍持續與羅伯斯討論自己的打擊策略，和打擊教練商討自己的打擊機制。「我希望透過更主動的方式，來讓自己未來有更高品質的擊球。」

道奇在與國民的系列戰結束後，將前往多倫多作客藍鳥。休季時有關大谷可能加盟藍鳥的傳言層出不窮，甚至有大谷登上私人飛機的不實資訊。對此大谷表示，「對於當時的傳言，我和球迷一樣吃驚。但我確實有藍鳥球團會面，他們是很棒的球團，球迷也很熱情，我很期待去多倫多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。