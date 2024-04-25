MLB》大谷翔平超狂怪力夯3支二壘安打！ 道奇全場20安狂勝國民

大谷翔平今天敲出兩支二壘安打。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本二刀流好手大谷翔平在今天對國民一戰單場3支二壘安打，並兩度在得點圈建功進帳2分點，終場道奇狂敲20安，以11：2大勝國民。

大谷翔平今天首打席就從國民先發投手厄文（Jake Irvin）手中敲出一支115.6英哩的二壘安打，他繼昨天敲出118.7英哩的全壘打後，連續2天敲出初速達115英哩以上的安打，接著大谷在第二打席敲出雙殺打，第三打席敲出深遠飛球出局，第四打席被三振，第五打席在得點圈敲出105.7英哩的二壘安打進帳打點，第六打席再次於得點圈敲出左外野方向101.9英哩初速的左外野二壘安打，今天大谷6打數3安打都是二壘安打，打擊率上升到3成71。

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Shohei Ohtani just hit this baseball 115.6 MPHpic.twitter.com/Ha9SV8PXvJ — MLB （@MLB） April 24, 2024

此役道奇全場狂敲20安，包含貝茲（Mookie Betts）4安猛打進帳2分打點，捕手史密斯（Will Smith）同樣4安鐵支，大物新秀帕赫斯（Andy Pages）敲出生涯第2轟，單場3安猛打賞。

道奇26歲菜鳥克納克（Landon Knack）今天表現優異，在生涯第二場先發就主投6局失2分繳優質先發，送出5K、3BB，1次觸身球保送，僅在2局被全壘打與滿壘時的保送丟分，在隊友的火力支援下順利收穫生涯首勝。

克納克6局優質先發收下生涯首勝。（今日美國）

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