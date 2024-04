MLB》「法官」、索托本季同場開轟！洋基單場3轟、11安擊退運動家

賈吉與索托。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基對上運動家4連戰的第3戰,洋基擺脫上一戰被0:2完封的窘境,靠著「法官」賈吉(Aaron Judge)與索托(Juan Soto)兩人本季首度同場開轟,最終以7:3擊倒運動家。

賈吉本季近況不佳,不過今天他在1局下,在索托選到保送之後上場,逮中一顆外角速球,夯出右外野大牆形成2分砲,本季第4轟出爐,洋基2:0先馳得點。4局下,沃爾普(Anthony Volpe)三壘安打與索托高飛犧牲打,洋基再添2分,4:0領先運動家。

5局下輪到瑞佐(Anthony Rizzo)貢獻一發陽春砲,6局上運動家當家強打魯克(Brent Rooker)回敬一發三分砲,洋基僅剩下2分領先。不過6局下索托又發威,也敲出一發陽春砲再度擴大領先,這是他本季第6轟,也是他與賈吉本季首度同場開轟。

