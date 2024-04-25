MLB》「法官」、索托本季同場開轟！洋基單場3轟、11安擊退運動家

賈吉與索托。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基對上運動家4連戰的第3戰，洋基擺脫上一戰被0：2完封的窘境，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）兩人本季首度同場開轟，最終以7：3擊倒運動家。

賈吉本季近況不佳，不過今天他在1局下，在索托選到保送之後上場，逮中一顆外角速球，夯出右外野大牆形成2分砲，本季第4轟出爐，洋基2：0先馳得點。4局下，沃爾普（Anthony Volpe）三壘安打與索托高飛犧牲打，洋基再添2分，4：0領先運動家。

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You be the Judge. pic.twitter.com/92h4MQeB8Z — New York Yankees （@Yankees） April 24, 2024

5局下輪到瑞佐（Anthony Rizzo）貢獻一發陽春砲，6局上運動家當家強打魯克（Brent Rooker）回敬一發三分砲，洋基僅剩下2分領先。不過6局下索托又發威，也敲出一發陽春砲再度擴大領先，這是他本季第6轟，也是他與賈吉本季首度同場開轟。

Juan Soto goes yard and takes a glove with him! pic.twitter.com/8EWO0cxHWm — MLB （@MLB） April 25, 2024

洋基7局下再靠著維杜戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打添得保險分，奠定勝基。此役洋基團隊掃出11支安打，沃爾普、賈吉、瑞佐與威爾斯（Austin Wells）都有2安；先發投手施密特（Clarke Schmidt）5.1局失3分，被敲4安包含1轟，送出6K、3保送，拿下本季第2勝。

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