晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「法官」、索托本季同場開轟！洋基單場3轟、11安擊退運動家

2024/04/25 09:50

賈吉與索托。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基對上運動家4連戰的第3戰，洋基擺脫上一戰被0：2完封的窘境，靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）兩人本季首度同場開轟，最終以7：3擊倒運動家。

賈吉本季近況不佳，不過今天他在1局下，在索托選到保送之後上場，逮中一顆外角速球，夯出右外野大牆形成2分砲，本季第4轟出爐，洋基2：0先馳得點。4局下，沃爾普（Anthony Volpe）三壘安打與索托高飛犧牲打，洋基再添2分，4：0領先運動家。

5局下輪到瑞佐（Anthony Rizzo）貢獻一發陽春砲，6局上運動家當家強打魯克（Brent Rooker）回敬一發三分砲，洋基僅剩下2分領先。不過6局下索托又發威，也敲出一發陽春砲再度擴大領先，這是他本季第6轟，也是他與賈吉本季首度同場開轟。

洋基7局下再靠著維杜戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打添得保險分，奠定勝基。此役洋基團隊掃出11支安打，沃爾普、賈吉、瑞佐與威爾斯（Austin Wells）都有2安；先發投手施密特（Clarke Schmidt）5.1局失3分，被敲4安包含1轟，送出6K、3保送，拿下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。