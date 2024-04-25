NBA季後賽》熱火老八傳奇序曲！ 「英雄哥」飆24分逼退塞爾提克扳平戰局

熱火扳平塞爾提克。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕老八傳奇又來了嗎？第8種子熱火靠著在季後賽隊史新高的23顆三分球，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）包辦6顆，拿24分，外帶14助攻，共5人得分達雙位數，終場以111：101力退頭號種子塞爾提克，東部首輪季後賽戰成1：1平手。

巴特勒因傷缺陣後，外界看好聯盟戰績最佳的塞爾提克能輕鬆過關，熱火第一場也被對手的22顆三分球轟得落花流水，以94：114慘敗。

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熱火今在第2戰重整旗鼓，上半場繳出54.2％的外線準星，赫爾羅轟進4顆拿12分，馬汀（Caleb Martin）和小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）各拿11分，但塞爾提克靠J.布朗（Jaylen Brown）21分和塔圖姆（Jayson Tatum）拿18分，帶著61：58領先進入下半場。

力求扳回一城的熱火在第三節用三分球攻勢後來居上，赫爾羅單節轟進2顆，有5人都在外線有建樹，團隊轟進6顆三分球，打出27：18的攻勢逆轉，前三節打完以85：79逆轉塞爾提克。

熱火在決勝節繼續在外線狂轟猛炸，不讓塞爾提克有任何機會，讓TD花園球場瞬間變成圖書館，球迷看得啞口無言，最後在勝負定調後也失望地提早離場。

熱火此戰三分球繳出43投23中的高命中率，除了赫爾羅之外，馬汀包辦5顆拿21分，小賈奎茲有3顆拿14分，阿德巴約（Bam Adebayo）進帳21分、10籃板，約維奇（Nikola Jovic）也有11分、9籃板、6助攻全面數據。

反觀塞爾提克今三分準星下修至37.5％，J.布朗拿33分、8籃板為全隊最佳，塔圖姆有28分，懷特（Derrick White），但全隊只有3人得分達雙位數，且下半場火力不如上半場，種下敗因，錯失在主場搶下2連勝優勢的絕佳機會。

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