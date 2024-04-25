MiLB》慘！下放3A後首登板大核爆 鄧愷威1.1局狂失7分、防禦率40.50

鄧愷威。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣投手鄧愷威日前遭到下放3A，今天迎來重返小聯盟後的首度登板，未料他竟遭到3A打者修理，僅投1.1局就被敲出6支安打，狂失7分，最終也承擔敗戰。

鄧愷威本季已在大聯盟出賽4場，皆是後援登板，累積11局投球，被打15支安打、投出8保送，失掉12分，有7次三振，防禦率為9.82。在傑利（Sean Hjelle）從15天傷兵名單歸隊後，鄧愷威也遭到下放。

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今天鄧愷威面對運動家3A，於6局上2：2平手時接替先發投手登板中繼，首位打者靠著失誤上壘，鄧愷威接著解決1人後，就接連遭到安打串聯狙擊，該局被敲出3支安打，加上投出1次四壞保送，共失掉2分。

鄧愷威續投7局上，結果這個半局仍壓不住對手打線，單局又被敲出3支安打，其中包含1支二壘安打，同時還出現1次四壞保送與1次觸身球保送，還有1次暴投，該局僅解決1人就退場。終場巨人3A以4：10不敵運動家3A，鄧愷威也吞下敗投。

鄧愷威此役投1.1局用45球有25顆好球，被敲出6支安打，失掉7分有6分是責失分，投出1次三振與2次四壞保送，以及1次觸身球，賽後防禦率飆漲至40.50，每局背上壘率6.00。

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