NBA季後賽》唱反調？AD批湖人G2攻守失序 火腿主帥：不同意但尊重

漢姆與A.戴維斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人季後賽首輪第2戰慘遭J.穆雷（Jamal Murray）跳投絕殺，目前系列戰以0：2落後金塊，當時賽後明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）也批評球隊攻守失序。然而今天主帥「火腿」漢姆（Darvin Ham）卻表示，他不認同A.戴維斯的說法。

A.戴維斯當時在賽後表現地相當氣餒，「我們有些時候攻守都不知道在做什麼，這也讓我們付出代價，我們還有兩天可以準備，並在週四的比賽贏下第3戰。」同時被問到防守J.穆雷最後一擊的狀況，只回答一句「他投進了」就摔麥克風閃人。

請繼續往下閱讀...

然而今天湖人總教練漢姆再次談及此事，顯然有著不同看法，「比賽結果有時不如預期，會產生挫敗感。但我不認為這是組織得不夠好，我覺得我的教練團都擁有非凡的知識與專注度，無論是練習、投籃訓練、觀看比賽影片，我們都以高效率且具有組織性為傲。」

對於A.戴維斯的說法，漢姆說道，「我認為那只是出自於挫敗感的發言，這是一場情緒高漲的比賽，又是以那樣的方式結束。但對於這點（A.戴維斯的說法），我只能說我不同意，但我尊重。」

湖人已經對金塊吞下10連敗，上一次對戰贏球已經是2022年12月17日。G3將於明天台灣時間早上10點開戰，湖人若再輸球，將會面臨0：3的絕對落後劣勢，恐怕將提前放暑假。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法