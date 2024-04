大谷翔平單場3支二壘安打。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日籍巨星大谷翔平在今天締造生涯首度3支二壘安打,其中最後一支還差點飛出球場追平道奇隊史紀錄,主帥羅伯斯(Dave Roberts)賽後還開玩笑表示他的紀錄又多活了一天。

大谷翔平今天6打數3安打,在最後一個打席敲出101.9英哩擊球初速,飛行距離386英呎的深遠射牆二壘安打,只要再高一點就會飛出國民左外野大牆形成全壘打。根據數據指出,該支二壘安打在大聯盟30座球場中有5座會形成全壘打,道奇球場就包含在內,可惜今天兩隊在國民球場打球。

賽後羅伯斯賽後開玩笑指出,「我告訴他我乞求那球會掉下來,這樣就不會飛出球場外。」、「我(的紀錄)又活過一天。」

羅伯斯提到的紀錄是由他所保持的道奇隊史日本出生球員最多全壘打紀錄,目前大谷翔平6轟,僅差1轟就能追平羅伯斯。

