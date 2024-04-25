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MLB》蝴蝶球在山上飛舞！ 教士沃德倫6局優質先發奪首勝（影音）

2024/04/25 11:48

蝴蝶球投手沃德倫繳出6局優質先發奪勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士蝴蝶球投手沃德倫（Matt Waldron）今天作客洛磯主場，繳出6局失1分優質先發，加上牛棚松井裕樹、佩雷塔（Wandy Peralta）、蘇亞雷斯（Robert Suarez）守成，終場教士5：2擊敗對手收下勝利，沃德倫拿下本季首勝。

沃德倫是罕見的蝴蝶球投手，今天一共投出30顆蝴蝶球，用量高達33%，而平均轉數僅174轉。沃德倫本場5K有2K是由蝴蝶球送出，而本場他唯一失分在6局，是被麥馬翰（Ryan McMahon）鎖定橫掃球（Sweeper）所擊出的陽春砲。

教士打線在沃德倫上場前，就於首局灌進4分大局，其中包含金河成滿壘時敲出的2分打點右外野巧打二壘安打，還有梅里爾（Jackson Merrill）的高飛犧牲打與羅沙里歐（Eguy Rosario）的適時安打，教士6局再靠著梅里爾的滾地球進帳1分。

金河成。（今日美國）

教士牛棚在7局接手沃德倫，松井裕樹主投1局三上三下，佩雷塔則被強打捕手狄亞茲（Elias Díaz）開轟失掉1分，終結者蘇亞雷斯三上三下飆1K，收下本季第9場救援成功。

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