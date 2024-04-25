NBA季後賽》下剋上好難！SGA砍33分 雷霆狂勝鵜鶘32分奪2連勝

吉爾吉斯亞歷山大。（今日美國）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部頭號種子雷霆今天在季後賽首輪G2火力全開，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大轟下全場最高33分，終場以124：92痛宰鵜鶘，系列賽取得2：0領先。

雷霆和鵜鶘在G1纏鬥到末節尾聲，雷霆才靠著一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的發揮，驚險收下勝利，未上演下剋上的戲碼。

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鵜鶘長人瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）開局制霸禁區，一人包辦11分助隊領先，但雷霆迅速用三分球反擊，霍姆格倫（Chet Holmgren）三分球3投3中，率隊反超。

雷霆上半場三分球命中率高達55.6%，吉爾吉斯亞歷山大包辦16分，霍姆格倫進帳20分，兩人助隊在前兩節打完暫時以63：50領先。值得一提的是，霍姆格倫在上半場拿下20分，也是近25年來，新秀在季後賽半場的次高得分。

易籃後，雷霆火力依舊，在決勝節開局將領先擴大到超過20分，不給鵜鶘任何機會，穩穩收下2連勝。

雷霆今天先發5人得分上雙，團隊命中率達59%，吉爾吉斯亞歷山大今天繳出全場最高33分、5助攻，霍姆格倫26分；鵜鶘瓦倫丘納斯拿下最高19分最高。

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