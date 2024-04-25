全中運》13歲陳羿岑女子1600接力上演大逆轉 成田徑最風光5金后

台中市萬和國中陳羿岑（左二）和隊友林恩嫻、黃怡瑄、林品文在壓軸登場的1600公尺接力賽奪下個人第5金。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕萬和國中13歲小將陳羿岑今天在全中運國女組200公尺決賽以24秒64奪金，接著在壓軸登場的1600公尺接力賽擔任最後一棒，上演從第3名到率先衝線的大逆轉，最終日再進帳2面金牌，本屆參加的5場比賽都成功摘金，成為田徑場最風光的「5金后」。

國二的陳羿岑日前在女子400公尺決賽飆出超水準的53秒13，不僅輕鬆打破大會紀錄，更把高懸31年的U20全國紀錄送入歷史，並躍居台灣歷年第3傑。

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本屆全中運賽前就以5金為目標的陳羿岑，不只在個人賽表現技驚四座，團體接力賽的表現也是最強隊友，在女子400公尺接力以47秒82奪金，1600公尺混合接力也奔出3分33秒40的破大會成績衝線。

陳羿岑今在最終日先在200公尺決賽登場，以24秒64的成績率先抵達終點，休息約一小時後馬上與隊友在1600公尺接力登場，她擔任壓軸最後一棒，儘管出發時萬和還暫居第3，且幾乎有近10公尺的落差，但她在第一個彎道一口氣超越2位領先者，並一路獨跑並擴大差距，繳出超越眾人的3分54秒47，輕鬆比下宜蘭羅東國中的3分58秒39。

陳羿岑在結束全中運後也直呼確實很累，只想要好好休息，但能拿到5面金牌很開心也很感動，畢竟她去年第一次參賽僅1金、1銅，如今大豐收，也讓她露出滿足的笑容。

台中市萬和國中陳羿岑（左二）和隊友林恩嫻、黃怡瑄、林品文在壓軸登場的1600公尺接力賽奪下個人第5金。（記者吳孟儒攝）

台中市萬和國中陳羿岑（左二）和隊友林恩嫻、黃怡瑄、林品文在壓軸登場的1600公尺接力賽奪下個人第5金。（記者吳孟儒攝）

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