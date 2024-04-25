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MLB》大谷翔平強到讓貝茲無話可說！ 「他做的事我90％做不到」

2024/04/25 13:19

貝茲（左）與大谷翔平是目前聯盟最強的前兩棒。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今日猛敲20安灌倒國民收下3連勝，本場比賽3MVP連線的貝茲（Mookie Betts）與大谷翔平都有好表現，賽後貝茲也認為對大谷翔平已經無話可說。

貝茲在今天找回剛開季的誇張手感，單場6打數敲出4安打，本季第5度猛打賞，第3度單場至少敲出4安，賽後打擊率上升到3成65，但仍比他下一棒隊友大谷翔平的3成71要低。

根據《橙縣紀事報》報導，賽後貝茲在談到大谷翔平時說：「對他我真的沒有什麼更多的話好說了。我的意思是，我對他的評價跟你們一樣。當談到大谷時，我真的無話可說。沒有人真的可以做到他所做的事情。」

而日媒《體育報知》提到，貝茲被問到與大谷奮戰有何困難時，他表示並沒有很難，因為大谷能做的東西自己有90%都做不到，他也沒有想要去做跟大谷一樣的事情。「我是Mookie，我所能做的就是成為最好的自己，我沒有辦法長高6英吋、增重50磅。」

本季貝茲與大谷翔平都打出MVP級別的開季，貝茲今年改守游擊防區，雖在守備上發生4次失誤，但攻擊面依舊維持超火燙手感，敲出6轟，攻擊指數高達1.093；而大谷翔平專心擔任指定打擊更繳出生涯最佳開季，不僅穩居聯盟安打王、二壘安打王，攻擊指數更高達1.128，兩人也在近期聯盟公布的MVP民調排名前兩名。

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