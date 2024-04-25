全中運田徑》建中姜翊安以必死決心出賽 帶傷拚出800公尺金牌

姜翊安高男組800公尺奪金（左二）。（姜翊安提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕建國中學小將姜翊安在全中運賽前3週左手骨折動刀，被醫生告誡不要急於上陣，否則恐面臨失能風險，但他抱持著「必死決心」，今天在高男組800公尺決賽1分55秒11的成績奪下金牌，為高中生涯畫下完美句點。

姜翊安去年在亞洲青少年田徑錦標賽奪下800公尺金牌，實力不容小覷，但他在2月時因練習弄傷左手，一開始還不覺得是大問題，但在建中運動傷害防護員陳一慈的建議下作縝密檢查，才發現原來是骨折，並在3月動刀治療。

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因為是最後一次全中運，所以即使醫生告誡不要急於上陣，但姜翊安在術後2天就拆石膏回賽道練習，這次他比賽也是以左手包紮的姿態參加全中運，他表示，前面400公尺跟接力賽沒比好，他決心要在800公尺放手一博，「真的是抱著必死決心去比，而且在120公尺後就全開，真的是第一次這樣！」而他在拿下夢寐以求的金牌後，也總算能先好好復健。

姜翊安在奪金後也馬上打電話給在看台為他加油的女友，他透露，由於自己從桃園隻身到台北念書，家人不在身邊，當時住院時也是女友到醫院照顧他，甚至還煮魚湯為他補身體，讓他感動不已，且不時的鼓勵他，讓他生、心理都獲得大大鼓舞。

除了有女友當他的最佳後盾，姜翊安也特別感謝一路幫他的防護員陳一慈，讓他能順利出賽，也很開心有完成約定，因此奪牌收到的全中運娃娃一隻送給女友，一隻就送給陳一慈。

這面金牌不僅對姜翊安意義非凡，這也是建中本屆田徑項目的唯一1金，更是隊史自103學年度後的首面金牌，當時是男子1600公尺奪金。

姜翊安以1分55秒11的成績率先衝線，宜蘭高中吳柏樑1分55秒47奪金，台中市長億高中吳和勳1分55秒59摘銅。

姜翊安高男組800公尺奪金。（姜翊安提供）

姜翊安奪金後特別感謝建中防護員陳一慈。（姜翊安提供）

姜翊安與力挺他的女友。（姜翊安提供）

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