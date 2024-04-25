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射箭世界盃》台灣男團8強力退中國 銅牌戰逆轉義大利拿下本季首面獎牌

2024/04/25 13:38

台灣反曲弓男團在世界盃上海站射下銅牌。（射箭協會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣反曲弓男團今天在射箭世界盃上海站在8強力克地主中國後，雖4強賽不敵頭號種子南韓，但銅牌戰在加射的平手階段靠著湯智鈞射下更靠近靶心的10分箭完成逆轉，以5：4險勝義大利，成功收下一面銅牌。

巴黎奧運射箭項目台灣僅取得男、女各1張個人賽門票，以及1席混雙，目前台灣男、女反曲團體均排在世界第4，而台灣男團奧運培訓隊成員湯智鈞、魏均珩、林子翔、戴宇軒此次參加世界盃就是希望能將團體世界排名衝進前3，鎖定團體滿額3席的資格。

台灣男團在排名賽表現不錯，湯智鈞射下685分、林子翔673分、魏均珩666分，以總分2024分台灣拿下團體第5種子，在第一輪免戰。

台灣男團今天從16強出發，以5：3逆轉斯洛維尼亞，並在8強時以6：2氣走第4種子中國，成功取得本季首站世界盃的第一張4強門票，而對手是傳統強敵，也是本屆的頭號種子南韓，他們在16強以6：2擊敗蒙古，8強5：1力退美國。

面對強敵南韓，台灣男團在首局因後面2箭出現7分失誤以50：57讓出，儘管第2局回穩射出2支10分箭，繳出56分的成績，仍難敵南韓的58分，最後關鍵一局也沒能力挽狂瀾，以54：58落敗，無緣晉級金牌戰。

落入銅牌戰的台灣男團對上義大利，首局射出3支10分箭，以57：54先馳得點，但第2局卻因強風攪局出現5分失誤，以45：57遭扯平，第2局還以54：57讓出，好在第4局即時回穩，以56：54扳平戰局，雙方局數戰成4：4平手，且加射時也以28：28戰平，最後台灣靠著開路先鋒湯智鈞射出更接近靶心的10分箭，以5：4驚險勝出，也奪得銅牌。

左起戴宇軒、湯智鈞和林子翔的台灣男團在射箭世界盃上海站奪銅。（射箭協會提供）

左起戴宇軒、湯智鈞和林子翔的台灣男團在射箭世界盃上海站奪銅。（射箭協會提供）

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