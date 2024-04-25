全中運羽球》搭配僅半年！大同高中男雙張軒瑀／周宥翔扳倒世青銀牌摘金

大同高中張軒瑀／周宥翔（中）摘下高中男子組金牌。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北市立大同高中男雙張軒瑀／周宥翔今在全中運男雙金牌戰，以21：19、21：18扳倒世青賽銀牌、西苑高中蔡富丞／賴柏佑，兩人賽後直言，直到第2局拿下賽末點，才覺得真的有機會贏球。

西苑高中蔡富丞／賴柏佑為合庫球團重點栽培的男雙組合，也被看好是李洋／王齊麟的接班人。兩人從國一合作至今，已兩度在全中運摘金，去年兩人奪下世界青少年羽球錦標賽銀牌，這屆全中運也要挑戰男雙衛冕。

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至於大同高三的張軒瑀則是半年前才和高二學弟周宥翔搭檔，日前兩人摘下乙組冠軍。提起兩人的合作，周宥翔認為，起初因為兩人打法相似，跑位上會擦撞或搶球，但靠著教練幫忙和彼此的溝通，問題很快解決；張軒瑀則認為，兩人搭配其實比過往搭檔其他人更順利，他也看好學弟未來的發展。

今天以直落二擊敗蔡富丞／賴柏佑，張軒瑀提到，過去7度和「蔡賴配」交手都吞下敗仗，今天一直到最後2分才認為，自己真的有機會贏下這場比賽，「他們是很厲害的選手，過去有被他們逆轉的經驗，所以不到最後一刻不能鬆懈。」

不過，高三的張軒瑀未來不打算繼續羽球路，未來將進入清華大學學士班就讀，預計選擇商科，並專心於學業。用金牌為高中生涯結尾，他認為是很不錯的結果，即便落敗也沒關係，今天抱持著享受比賽的心情上陣。

大同高中張軒瑀／周宥翔（中）摘下高中男子組金牌。（記者粘藐云攝）

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