MLB》法官「死裡逃生」後開轟、超越隊長基特！坦言不知道發生啥事

賈吉。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以7：3擊敗運動家，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第6轟，生涯全壘打數來到261支，超越洋基「隊長」基特（Derek Jeter）的260轟，躍居洋基隊史第9。而當下賈吉甚至是「死裡逃生」後開轟，賽後他也對此給出看法。

賈吉今在1局下面對運動家先發投手博伊爾（Joe Boyle），原本已經遭到博伊爾三振，沒想到此時三壘審圖潘（John Tumpane）認定博伊爾投手犯規，讓賈吉死裡逃生重獲打擊機會，而他也沒再放過，敲出一發2分砲。

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「那是個突襲投球（Quick pitch），」賈吉賽後說道，「我根本不知道發生啥事，是索托（Juan Soto）一直向我揮手，跟我說『嘿！快回去！』，我想規則就是規則。」談到超越基特成為洋基隊史全壘打榜第9名，賈吉表示，「這很特別，他為這支球隊做了很多偉大的事，希望我也能做到這點。」

此外，今天這場比賽也是賈吉與新隊友索托首度同場開轟，洋基總教練布恩（Aaron Boone）直言，「這讓我的內心感到溫暖，有點像在寒冷的日子裡來上一杯熱巧克力。這真是太棒了，這也絕對不是他們最後一次同場開轟。」

賈吉今天5打數敲出2支安打，賽後打擊率稍為提升至0.191。他坦言自己尚未完全找到揮棒的節奏，「這始終是我一直在努力的目標，很高興我能在比賽中貢獻2分打點，剩下的交給隊友處理，今晚每人表現都很出色。」

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