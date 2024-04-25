掌握技巧靈活應變，苗栗縣學子全中運武術散手奪3金。（苗縣府提供）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮福興武術中小學以武術立校，是全國第一所武術學校，致力於培養各項武術專才。而福興武術國中小學學生也相當爭氣，在全中運武術勇奪3面金牌，展現出學生的「好武功」。

福興武術中小學校方說，三名奪得金牌的選手為武術國男組散手52公斤級邱柏翔、武術國男組散手56公斤級魏宗玄、武術國男組散手60公斤級袁羽樂，其中邱柏翔、魏宗玄皆為苗栗縣子弟。

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福興武術中小學也提及，散手為以往俗稱的散打，比賽中相當注重踢、打、摔三項技能的結合與運用，除了選手平時紮實訓練基本功，如何在場上隨機應變，將三項技能巧妙運用，防禦對手攻擊以及攻擊對手得分皆非常考驗選手的臨場反應。

其中，除邱柏翔自小學即開始在福興武術中小學接受訓練，魏宗玄、袁羽樂都是就讀國中後才到福興武術中小學開始接觸散手，從無開始搖身成為好手。而三人奪金後皆相當開心，目前就讀九年級的三名金牌選手也希望升上高中後能成為國手，代表國家在亞青賽、世青賽發剛發熱。

苗栗縣政府教育處也提到，邱柏翔為頭份市人，小學三年級開始學會照顧自己，面對挑戰一 一克服終於開花結果；魏宗玄則為竹南人，剛開始因無基礎不被看好，但在教練徐永科的指導下短短三年的時間蛻遍；至於袁羽樂來自台中后里，以前較為好動，但學習武術後開始懂得控制脾氣、學習自律，更展現出運動天賦。

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