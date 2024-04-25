全中運》高雄桃源國中大放異彩 體育班選手奪1金1銀7銅

桃源國中吳妤萱同學於全中運舉重項目，抓舉55公斤、挺舉77公斤，共計132公斤，獲得國中女子組64公斤級銀牌。（教育局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市柔道、舉重代表隊，今在全國中等學校運動會大放異彩，傳回佳績，桃源國中體育班10位國三選手「人人有獎」，即將畢業前夕獲奬，除為校爭光，也留下光榮記憶，另二年級體育班學生表現不俗，7人參賽銅牌等三面獎牌，共拿下1金1銀7銅佳績。

其中，摘下柔道國中女子組第4級金牌的林沛芯，來自布農族，她身兼柔道隊隊長，曾因練習意外導致嚴重肩傷，錯過去年全中運參賽資格，林沛芯仍努力不懈，持續練習、冷靜應戰，終於在今年一雪前恥，突破自我極限一舉奪金。

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同樣擁有好成績的吳妤萱同學，今年全中運上抓舉55公斤、挺舉77公斤，共計132公斤，獲得國中女子組64公斤級銀牌。

桃源國中表示，吳妤萱一年級時原就讀普通班，本來家人不太贊同她轉班練舉重項目，但她靠著自身的樂觀與不放棄的精神，說服了家人的疑慮，堅定走向自己熱愛，未來舉重之路將勇往直前。

其他選手也表現突出，包括王巧樂、柯芷穎、張維婷、林國祥、謝若涵、高孟軒，分別獲得柔道項目各量級銅牌，顏琳、張維倫於柔道項目各量級，紛紛獲得第5名，謝蕙柔榮獲舉重國中女子組76公斤級銅牌，洪嘉星、顏誠諾獲得舉重國中男子組89公斤、73公斤第4、5名佳績。

選手謝若涵為了柔道運動，特地轉學到極偏遠的桃源國中，今年首次參加全中運，就在同學們驚呼聲中，勇奪國女組第九級銅牌，也是人生最高一面獎，也從柔道中找回自信。

林沛芯為桃源國中摘下全中運柔道國中女子組第四級金牌。（教育局提供）

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