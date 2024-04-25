奧運》警戒南韓天才少女 黃筱雯備戰資格賽找日本好手對練

黃筱雯與日本好手木下鈴花對練、交流。（照片教練劉宗泰提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕東京奧運拳擊銅牌女將黃筱雯積極備戰奧運世界區資格賽，近期在教練安排下與日本選手木下鈴花進行模擬比賽，希望能在出發泰國前調整至最佳狀態。



黃筱雯在東京奧運女子51公斤級為台灣勇奪奧運史上首面拳擊獎牌，在今年3月的義大利資格賽不敵南韓「天才少女」林愛智，無緣提前取得奧運資格，5月底將出發到泰國曼谷參與第2次世界區資格賽。



黃筱雯教練劉宗泰今在全中運拳擊比賽現場受訪指出，愛徒近期狀態不錯，在無法移地訓練之下，上月特別邀請日本50公斤級好手木下鈴花來台一同訓練。劉宗泰指出，木下鈴花雖也是這次要參加資格賽的選手，但由於量級不同不會衝突，加上目前對方還未減至比賽狀態的體重，剛好適合與黃筱雯一同對練。



劉宗泰提到，木下鈴花是與林愛智打法相近的選手，也是這次選擇她對練的重要原因之一，每次黃筱雯與日本選手練習結束，就會針對子弟兵的破綻進行加強，林愛智也是這次泰國奧運資格賽的參賽選手，必須特別留意，針對她的打法再三研究。

黃筱雯與日本好手木下鈴花對練、交流。（照片教練劉宗泰提供）

黃筱雯與日本好手木下鈴花對練、交流。（照片教練劉宗泰提供）

黃筱雯與日本好手木下鈴花對練、交流。（照片教練劉宗泰提供）

黃筱雯與日本好手木下鈴花對練、交流。（照片教練劉宗泰提供）

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